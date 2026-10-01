Parte la campagna gratuita di vaccinazione antinfluenzale, sabato open day a Lecco e Merate

Nella prima fase la vaccinazione sarà rivolta alle categorie considerate prioritarie e maggiormente a rischio

Dal 12 ottobre la vaccinazione antinfluenzale sarà aperta e gratuita per tutta la popolazione

LECCO – Parte oggi, giovedì 1 ottobre, in Lombardia, la campagna di vaccinazione antinfluenzale. Nella prima fase la vaccinazione gratuita sarà rivolta alle categorie considerate prioritarie e maggiormente a rischio: donne in gravidanza, bambini e ragazzi dai 6 mesi ai 17 anni, persone over 60, cittadini fragili per condizioni di salute e lavoratori per i quali la vaccinazione è raccomandata, tra cui operatori sanitari, forze dell’ordine e personale scolastico.

Dal 12 ottobre vaccinazione antinfluenzale in Lombardia aperta a tutti

Dal 12 ottobre la vaccinazione antinfluenzale sarà aperta e gratuita per tutta la popolazione ed entreranno nella campagna anche le farmacie, per gli adulti e i ragazzi dai 12 anni in su, mentre i centri vaccinali saranno disponibili dal 12 ottobre per i minorenni e dal 26 ottobre per il resto della popolazione.

“La vaccinazione – ha sottolineato l’assessore al Welfare Guido Bertolaso – è uno strumento importante di prevenzione e di protezione, soprattutto per le persone più fragili. Anche quest’anno la Lombardia mette in campo una rete capillare, che coinvolge medici di medicina generale, pediatri, farmacie e centri vaccinali, per rendere la vaccinazione facilmente accessibile ai cittadini. L’obiettivo è raggiungere il maggior numero possibile di persone e rafforzare la protezione della nostra comunità”.

Per prenotare la vaccinazione sarà possibile rivolgersi al proprio medico o, a partire dall’1 ottobre, utilizzare il portale regionale “PrenotaSalute”.

La campagna punta a rafforzare ulteriormente le coperture vaccinali, con particolare attenzione alla popolazione anziana. L’obiettivo indicato dal Ministero della Salute è raggiungere almeno il 75% degli over 65, mentre il 95% rappresenta il livello ottimale. Nella campagna precedente, in Lombardia sono state somministrate complessivamente 2.270.000 dosi di vaccino antinfluenzale. In particolare, tra gli over 65 sono state effettuate circa 1,3 milioni di vaccinazioni.

Il 3 ottobre Open Day vaccinale a Lecco e Merate

L’ASST di Lecco partecipa all’Open Day del 3 ottobre, promosso da Regione Lombardia, mettendo a disposizione aperture straordinarie sul territorio dedicate alla vaccinazione antinfluenzale.

LECCO – Centro Vaccinale Lecco, via Tubi 43

03/10/2026 – dalle 8.45 alle 13.45

vaccinazione antinfluenzale

vaccinazione anti Herpes Zoster (utenti over 65)

vaccinazione anti Pneumococco (utenti over 65)

03/10/2026 – dalle 8.45 alle 13.45 vaccinazione antinfluenzale vaccinazione anti Herpes Zoster (utenti over 65) vaccinazione anti Pneumococco (utenti over 65) MERATE – Centro Vaccinale c/o Casa di Comunità Merate, largo Mandic

03/10/2026 – dalle 8.45 alle 13.45

vaccinazione antinfluenzale

Accesso libero, prenotazione consigliata a partire dal 25 settembre 2026 accedendo al portale PrenotaSalute di Regione Lombardia – Portale prenotazioni – Home scegliendo la prestazione “OPEN DAY: VACCINO ANTINFLUENZALE”.

Sempre sabato 3 ottobre Ats Brianza sarà presente sul territorio con i propri professionisti per un’offerta di promozione della salute in ambito preventivo su temi quali gli screening oncologici e sul tema della prevenzione.