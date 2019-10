Partecipata la castagnata solidale promossa dal Tagme

Il tradizionale appuntamento si è svolto al piazzale della funivia di Erna a Lecco

Iniziativa a sostegno della missione di Padre Roberto Donghi

LECCO – Tradizionale appuntamento quello promosso dall’associazione Tagme – Diamoci da fare che si è svolto oggi, domenica, al piazzale della funivia di Erna.

Location ormai consueta per il gruppo lecchese per la castagnata solidale promossa a sostegno della missione di Padre Roberto Donghi, missionario del Pime, da anni impegnato in Guinea Bissau, piccolo paese dell’Africa Occidentale.

Complice la splendida giornata di sole e una temperatura più primaverile che autunnale, sono stati in molti coloro che hanno preso parte all’iniziativa degustando burolle.