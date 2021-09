Talk a palazzo delle Paure dal titolo “Mobilità sostenibile: ritorno al futuro”

“Il modello lecchese di sostenibilità è fatto di azioni concrete e precise che vogliono cambiare gli stili di vita”

LECCO – Si è alzato il sipario sulla prima edizione della “Settimana della mobilità sostenibile” organizzata dall’amministrazione comunale, in collaborazione con l’impresa sociale Girasole.

La manifestazione, che si svolgerà fino al 26 settembre, si pone un triplice obiettivo: far conoscere ai cittadini le attività già presenti per favorire la mobilità sostenibile; contribuire a diffondere una maggior sensibilità sul tema della sostenibilità declinata nella mobilità e, terzo, animare il territorio con iniziative di co-progettazione per disegnare insieme nuovi percorsi e nuove proposte sulla mobilità sostenibile.

Il programma prevede momenti formativi e informativi, ma anche esperienze dirette di sperimentazione di mobilità sostenibile, sia “via terra” che via “lago”, in collaborazione con Fiab, Eco86, Abil, Auser, Linee Lecco ed E-vai. La settimana della mobilità rappresenta la terza azione di animazione territoriale del progetto Lecco Eco Platform dopo l’hackathon di aprile e Leccoamalamontagna in luglio.

La settimana della mobilità sostenibile è entrata subito nel vivo mercoledì pomeriggio con il talk a palazzo delle Paure dal titolo “Mobilità sostenibile: ritorno al futuro” a cui hanno preso parte, oltre a un buon numero di persone tra il pubblico, Renata Zuffi assessora all’Ambiente, alla Mobilità ed alle pari opportunità del comune di Lecco; Carlo Pasquale Colombo, presidente dell’impresa sociale Girasole; Salvatore Cappello responsabile del progetto “Ti porto Io “ di Linee Lecco; Vittorio Addis, consigliere AEVV impianti – Acsm Agam e Marco Davide Lanzoni, head of business development Elettrify.

Partecipazione e sperimentazione queste le due parole chiave emerse durante il dibattito e necessarie per costruire il futuro della città di Lecco in chiave mobilità sostenibile ma non solo: “Se devo pensare alla Lecco del 2030 non voglio solo le piste ciclabili – ha detto l’assessore Zuffi -. Voglio una città più verde, capace di valorizzare i suoi torrenti, che pensa a chi è più fragile e accessibile a tutti”.

Uno sguardo a 360 gradi che punta a nuovi modelli, il dibattito ha riguardato tantissimi aspetti, dalla mobilità sociale, alle smartcity, al trasporto pubblico locale, fino ai nuovi mezzi che si possono utilizzare per percorrere l’ultimo chilometro ovvero i sistemi di sharing di monopattini, bici o scooter elettriche. E ancora le tematiche riguardanti la sicurezza o l’inclusione, aspetti in cui la città di Lecco ha già fatto molto.

“Siamo ancora ai blocchi di partenza ma siamo partiti – ha detto l’assessore Zuffi -. Questa amministrazione ha messo al centro la sostenibilità legandola ai temi della mobilità. Il modello lecchese di sostenibilità è fatto di azioni concrete e precise che vogliono cambiare gli stili di vita. Siamo ai blocchi di partenza ma con uno sguardo, un desiderio, una voglia di fare e con delle realtà sociali che già da tempo su questi temi hanno già sperimentato, provato e anche realizzato”.

Qui per rivedere l’incontro

I prossimi eventi