Partita, con destinazione Zanzibar, l’ambulanza della solidarietà a sostegno di “Sister Island”

L’iniziativa promossa dagli “Amici del Venerdì” è stata supportata dal Soccorso Bellanese che ha donato l’ambulanza

Il mezzo è stato portato giovedì a Bologna per poi essere imbarcato e consegnato a destinazione

LECCO – Un gesto che chiude un cerchio solidale che si è aperto anni fa, in occasione di una vacanza solidale in quel di Zanzibar. E’ così che un gruppo di lecchesi, tra i quali l’ex Vigile del Fuoco Sergio Corgnali, ha incontrato la valtellinese Francesca Micheli e il suo progetto “Sister Island” col quale dal 2019 si dedica ai bambini delle zone più povere di Zanzibar in collaborazione con l’amica Rossana Sareni.

Da allora sono state diverse le iniziative di solidarietà per sostenere il lavoro dell’Ong di Francesca, iniziato col primo progetto: un asilo ispirato al metodo montessoriano. Nel corso del tempo “Sister Island” ha ampliato la sua attività includendo una scuola primaria, corsi di nuoto, orti sociali, progetti dedicati alle donne e una scuola di sartoria. Grazie all’impegno di volontari e donazioni locali, oggi Sister Island supporta più di 360 bambini, fornendo istruzione, cure mediche e accesso all’acqua potabile attraverso la costruzione di pozzi.

Ieri, giovedì, la consegna e la spedizione dell’ambulanza donata dal Soccorso Bellanese, un mezzo che non circola più sulle strade lecchesi ma ancora perfettamente funzionante. Il mezzo è arrivato a Bologna, pronto per essere imbarcato e raggiungere la sua destinazione finale: Zanzibar. Tutti i documenti necessari per la consegna e la spedizione erano stati preparati con cura, così da garantire che il trasferimento fosse sicuro e regolare.

Alla regia dell’iniziativa il gruppo “Amici del Venerdì”, del quale fa parte lo stesso Corgnali, e con cui nel giugno scorso aveva organizzato una festa all’oratorio di Bonacina in collaborazione con don Marco Tenderini che ha messo a disposizione l’oratorio, il “Gruppo Amici Lecco” di Beppe Preda e gli Alpini.

In quell’occasione, Francesca aveva illustrato ai presenti i progetti futuri, tra cui l’ampliamento della scuola primaria, la costruzione di un ambulatorio a Pemba per combattere una rara malattia genetica, nuovi pozzi e l’acquisto di scuolabus. L’ambulanza donata dal Soccorso Bellanese sarà un supporto concreto per le attività sanitarie dell’Ong.

“Si chiude il cerchio di questa iniziativa – commenta Corgnali, portavoce degli ‘Amici del Venerd’ – Siamo pienamente soddisfatti e per questo dobbiamo ringraziare ovviamente il Soccorso Bellanese per la donazione e la preziosa collaborazione, cosi come ringraziamo tutti coloro che si sono adoperati per la buona riuscita. Chiunque volesse contribuire alla causa di ‘Sister Island’ può trovare tutte le informazioni sul sito www.sister-island.com oppure sul profilo Instragram“.

Un impegno che ha unito comunità locali e mondi lontani, dimostrando come la solidarietà possa trasformare un semplice mezzo in uno strumento di speranza e sostegno.