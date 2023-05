Partita del Lecco e pulizie notturne: ecco le modifiche alla viabilità di settimana prossima

Ecco le modifiche alla viabilità a Lecco la prossima settimana

Attenzione lunedì per la partita tra Lecco e Ancona e per la pulizia notturna di alcune aree parcheggio

LECCO – Modifiche in vista alla viabilità cittadina settimana prossima per garantire, in particolar modo, la pulizia notturne delle aree pubbliche di parcheggio e lo svolgimento della partita di calcio, lunedì, tra Lecco e Ancona.

In particolar modo, tra lunedì 22 maggio e martedì 23 maggio, è prevista l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalla mezzanotte alle 6 di martedì 23 maggio nelle aree di via Mattei, via Galileo Galilei, via Matteotti, via dell’Eremo, via Nava, corso Emanuele Filiberto, via ai Poggi, via Amendola, via della Pergola, via Moro e piazza Atleti Azzurri d’Italia. Il provvedimento è necessario per via delle operazioni di pulizia notturna delle aree pubbliche di parcheggio.

Attenzione alla viabilità sempre lunedì in occasione dell’incontro calcistico Lecco – Ancona in programma alle 20.30 allo stadio Rigamonti – Ceppi: le vie adiacenti lo stadio saranno interessate da alcune modifiche del transito veicolare e delle soste a partire dalle 16.30 e fino alla 24. Per quanto riguarda le soste, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, a eccezione di quelli espressamente autorizzati, su ambo i lati di via Pascoli e via Cantarelli, nel tratto compreso tra via XI Febbraio e via Pascoli, e nelle aree di sosta di via XI Febbraio, nel tratto compreso tra corso Matteotti e via Cantarelli.

In settimana sono previste ulteriori modifiche alla viabilità:

via BAINSIZZA , totale chiusura al transito veicolare del tratto di via Bainsizza antistante il civico 38, revoca del senso unico di marcia esclusivamente per consentire i movimenti veicolari dei residenti nel tratto di via Bainsizza compreso tra i civici 24 e 48, e obbligo di direzione a sinistra verso via Caldone per i veicoli che, in uscita dal peduncolo dopo il civico 18, si immettono sulla via, per stazionamento di un mezzo elevatore dalle 8 alle 18 dal 23 al 25 maggio;

, totale chiusura al transito veicolare del tratto di via Bainsizza antistante il civico 38, revoca del senso unico di marcia esclusivamente per consentire i movimenti veicolari dei residenti nel tratto di via Bainsizza compreso tra i civici 24 e 48, e obbligo di direzione a sinistra verso via Caldone per i veicoli che, in uscita dal peduncolo dopo il civico 18, si immettono sulla via, per stazionamento di un mezzo elevatore dalle 8 alle 18 dal 23 al 25 maggio; via MARSALA , localizzato restringimento della sede stradale per lavori di manutenzione alla rete fognaria il 23 e il 24 maggio;

, localizzato restringimento della sede stradale per lavori di manutenzione alla rete fognaria il 23 e il 24 maggio; via DEL SARTO , tratto all’altezza del civico 15, parziale restringimento della sede stradale per lavori di verifica alla tubatura della rete idrica il 25 e il 26 maggio;

, tratto all’altezza del civico 15, parziale restringimento della sede stradale per lavori di verifica alla tubatura della rete idrica il 25 e il 26 maggio; via GOTTIFREDI, parziale restringimento della sede stradale per lavori di verifica alla tubatura il 25 e il 26 maggio;

parziale restringimento della sede stradale per lavori di verifica alla tubatura il 25 e il 26 maggio; via PAISIELLO , tratto all’altezza tra i civici 11 e 28, parziale restringimento della sede stradale per lavori di scavo e posa del cavo telefonico dal 22 al 26 maggio;

, tratto all’altezza tra i civici 11 e 28, parziale restringimento della sede stradale per lavori di scavo e posa del cavo telefonico dal 22 al 26 maggio; via BEZZECCA, tratto all’altezza del civico 17, parziale restringimento della sede stradale per lavori di isolamento alla rete del gas il 26 maggio;

tratto all’altezza del civico 17, parziale restringimento della sede stradale per lavori di isolamento alla rete del gas il 26 maggio; via DELL’ARMONIA , sospensione del doppio senso di circolazione e istituzione del senso unico di circolazione nell’intersezione tra via Michelangelo e corso Emanuele Filiberto e istituzione del limite massimo di velocità a 30 km/h, per intervento di sostituzione al chiusino dalle 8 alle 18:30 il 26 maggio;

, sospensione del doppio senso di circolazione e istituzione del senso unico di circolazione nell’intersezione tra via Michelangelo e corso Emanuele Filiberto e istituzione del limite massimo di velocità a 30 km/h, per intervento di sostituzione al chiusino dalle 8 alle 18:30 il 26 maggio; via CALDONE , intersezione con viale della Rimembranza, divieto di transito veicolare per intervento di realizzazione della sostituzione alla saracinesca bloccata dalle 9 alle 16 il 24 maggio;

, intersezione con viale della Rimembranza, divieto di transito veicolare per intervento di realizzazione della sostituzione alla saracinesca bloccata dalle 9 alle 16 il 24 maggio; via LAMARMORA, via GOITO, via TAGLIAMENTO e corso PROMESSI SPOSI, parziali restringimenti della sede stradale per lavori di scavo e posa del cavo telefonico dal 25 maggio al 9 maggio;

Mercoledì 24 maggio verrà istituito il divieto di transito veicolare dalle 16 alle 18 in corso Matteotti, nel tratto compreso tra piazza Carducci e via Solferino, causa manifestazione “Mostra itinerante nel quartiere di Castello” (a questo collegamento l’ordinanza viabilistica completa), mentre sabato 27 maggio verrà istituito il divieto di transito veicolare dalle 8:30 alle 12 e di sosta con rimozione forzata dalle 7 alle 12 nei parcheggi prospicenti l’edificio scolastico, come individuato da segnaletica verticale, in via Alcide de Gasperi, per l’iniziativa “Insieme si fa” (a questo collegamento l’ordinanza viabilistica completa).