Le modifiche alla viabilità della prossima settimana in città

LECCO – Tra le modifiche alla viabilità della prossima settimana si segnala in maniera particolare quelle determinate dall’incontro calcistico calcio Lecco – Lumezzane, in programma lunedì 23 novembre alle ore 20.45 presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, in occasione del quale le vie adiacenti saranno interessate da alcune modifiche al transito veicolare e alle soste. In particolare, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, a eccezione di quelli espressamente autorizzati, su tutti gli stalli di sosta di via Pascoli, via Ugo Merlini, via Cantarelli, via XI Febbraio (da corso Matteotti a via Ugo Merlini) e via Mattei dalle 15 alle 24.

Inoltre, in occasione del corteo contro la violenza di genere, organizzato dal collettivo lecchese “La Tassa Degenere”, in programma mercoledì 25 novembre, sono previsti il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 17 alle 21 in piazza Diaz e il divieto di transito dalle 18.45 alle 21, limitatamente al tempo strettamente necessario al transito del corteo in piazza Diaz, via Montello, via Volta, largo Montenero, via Grassi, via Col di Lana, viale Turati, piazza Cappuccini, via Santo Stefano, via De Gasperi, via Pasubio, via Montanara, via Papa Giovanni XXIII, corso Matteotti, via Volta e piazza Diaz. A questo collegamento il provvedimento viabilistico.

Si segnalano, inoltre, le seguenti modifiche alla viabilità della prossima settimana: