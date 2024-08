Partita di calcio, mercato in centro e lavori: le modifiche alla viabilità in città

Tutte le modifiche alla viabilità previste la prossima settimana a Lecco

LECCO – Tra le modifiche alla viabilità della prossima settimana, il Comune segnala quelle relative all’incontro calcistico amichevole Lecco-Sondrio in programma per domenica 4 agosto alle 18, in occasione del quale le vie adiacenti lo stadio saranno interessate da alcune modifiche al transito veicolare e alle soste. In particolare, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, a eccezione di quelli espressamente autorizzati, su tutti gli stalli di sosta di via Pascoli e via Cantarelli, nel tratto compreso tra via XI Febbraio e via Pascoli dalle 14 alle 23.

Inoltre si segnala in maniera particolare quelle determinate dall’allestimento del mercato in centro di:

mercoledì 7 agost o , che prevedono dalle 5 alle 15 il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Mazzini (area a parcheggio, eccetto area sosta residente fronte civici 13 e 3), in via Nazario Sauro e in piazza Garibaldi; la sospensione del senso unico di circolazione e l’istituzione del doppio senso in piazza Mazzini, dal civico 13 al civico 3; il divieto di transito in piazza Mazzini, nel tratto compreso tra il civico 15, piazza Garibaldi e l’area a parcheggio, in via Nazario Sauro, dal varco Ztl a piazza Garibaldi e in piazza Garibaldi; il divieto di transito e la sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico) in via Roma, nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Carlo Cattaneo e in via Cavour, nel tratto compreso tra via Cairoli e piazza Garibaldi; la sospensione della rilevazione degli accessi Ztl da via Nazario Sauro; l’obbligo di dare la precedenza e l’obbligo di svolta a sinistra in via Roma, all’intersezione con via Carlo Cattaneo, la direzione obbligatoria dritto per i veicoli transitanti in viale Costituzione in direzione lungo Lario Isonzo, all’altezza dell’ingresso all’area a parcheggio di piazza Mazzini;

sabato 10 agosto, che prevedono dalle 5 alle 17 il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito in piazza Mazzini, nel tratto compreso tra il civico 15 e piazza Garibaldi, nell'area a parcheggio di piazza Mazzini, in via Nazario Sauro, piazza degli Affari e piazza Garibaldi, la sospensione del pass ZTL (eccetto residenti e attività) in via Roma, nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Carlo Cattaneo, e in via Cavour, nel tratto compreso tra via Cairoli e piazza Garibaldi, l'istituzione di due stalli di sosta per persone diversamente abili nello spazio riservato alla sosta bus in Lungolario Isonzo, la sospensione della rilevazione degli accessi ZTL da via Nazario Sauro e la direzione obbligatoria dritto per i veicoli transitanti in viale Costituzione in direzione Lungolario Isonzo all'altezza dell'ingresso dell'area a parcheggio di piazza Mazzini e per i veicoli in transito in Lungolario Isonzo, in entrambi i sensi di marcia, in corrispondenza dell'intersezione con via Nazario Sauro.

