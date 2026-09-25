Partiti, associazioni e sindacati in piazza per parlare di sicurezza e comunità: “Lecco è di chi se ne prende cura”

L’iniziativa in risposta alla ‘camminata per la sicurezza’ dello scorso 15 settembre del comitato ReR e Casapound

Appuntamento alle 19 in Piazza Diaz, poi partirà la camminata attraverso le vie del centro: “La sicurezza non è solo controllo ma anche partecipazione”

LECCO – “Lecco è di chi se ne prende cura”. È questo il messaggio scelto per l’iniziativa pubblica in programma martedì 29 settembre, promossa da un gruppo di associazioni, forze politiche e realtà sindacali cittadine (tra cui AmbientalMente Lecco, ANPI, Arci, Alleanza Verdi e Sinistra, CGIL Lecco, Circolo Libertà e Pensiero, CISL, Fattore Lecco, PD Lecco, UDI e UIL) in risposta al tema della sicurezza e, in particolare, alle recenti iniziative di “passeggiata per la sicurezza” organizzate in città.

Il ritrovo è fissato alle 19 in piazza Diaz, mentre alle 19.30 partirà una camminata attraverso le vie del centro. L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori è riportare al centro del dibattito un’idea di sicurezza legata non soltanto al controllo del territorio, ma anche alla presenza delle persone, alla partecipazione, alla cura degli spazi pubblici e alle relazioni all’interno della comunità.

“Qualcuno vorrebbe ridurre la sicurezza a delle ronde notturne o a slogan utili unicamente a fare qualche visualizzazione in più e non per trovare soluzioni vere”, spiegano i promotori, che rivendicano invece l’immagine di una città “fatta di persone che ogni giorno si prendono cura degli altri”.

Nel testo di presentazione dell’iniziativa viene richiamata anche la camminata organizzata a Lecco lo scorso 15 settembre da esponenti di CasaPound e del comitato Remigrazione, indicata dagli organizzatori dell’appuntamento del 29 settembre come una “triste passeggiata” capace di richiamare “pericolose nostalgie del passato”.

Da qui la scelta di promuovere una mobilitazione con un’impostazione differente, chiedendo alla cittadinanza di confrontarsi sul significato di sicurezza urbana e sociale.

“Non una città della paura e della contrapposizione, ma una città vissuta, partecipata, solidale”, sottolineano i promotori. L’idea è quella di una Lecco nella quale gli spazi pubblici siano vissuti dalla comunità e nella quale la sicurezza passi anche dalla presenza delle persone, dalle relazioni e dalla cura dei quartieri.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza: “Un appuntamento per esserci, incontrarsi e ribadire insieme il valore di una Lecco democratica, accogliente e viva”, spiegano gli organizzatori, che hanno lasciato aperte le adesioni a chiunque condivida il messaggio dell’iniziativa.