Pasquetta a casa per l’epidemia e città ‘fantasma’. Foto a confronto

Pasquetta in quarantena per i lecchesi, la città è vuota

Nelle foto il confronto tra il Lunedì Santo degli anni passati e di oggi

LECCO – Nessuna coda per prendere il battello, nessuna folla a godersi la camminata sul lungolago, nessun turista a girovagare per il centro, non ci sono (ovviamente) le bancarelle del mercatino: un “flop” annunciato e purtroppo sperato per questa Pasquetta decisamente diversa in città.

Le misure antivirus, che ci costringono a passare le festività tra le mura domestiche, stanno funzionando. Rari i passanti che si avventurano sul lungolago e nel centro storico di Lecco, le strade restano deserte. Una condizione che nessuno, soprattutto agli operatori del commercio e del turismo, avrebbe voluto ma necessaria affinché possa passare la fase acuta dell’epidemia.

Ecco qualche immagine della Pasquetta degli anni passati e la Pasquetta odierna a confronto (si ringrazia il fotografo A. Menegazzo per le foto delle passate festività).