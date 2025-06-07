Patti educativi digitali, a Germanedo la presentazione con Pellai

Appuntamento venerdì 13 giugno alle 20.45

LECCO – Venerdì 13 giugno alle 20.45 all’auditorium del Centro Civico Sandro Pertini di Germanedo si parlerà di utilizzo dei dispositivi digitali da parte dei più giovani con Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, ricercatore e autore di numerose pubblicazioni dedicate all’infanzia e all’adolescenza, e con l’assessora alla Comunicazione, giovani e famiglia del Comune di Lecco Alessandra Durante.

Nel corso della serata verranno presentati i cinque “Patti educativi digitali”, un progetto promosso dal Comune di Lecco in collaborazione con la Fondazione Sinderesi, e sarà anche possibile condividere esperienze, dubbi e riflessioni.

L’educazione digitale rappresenta una responsabilità condivisa. In un tempo in cui la linea di confine tra reale e virtuale è sempre più sottile, diventa fondamentale per noi adulti, genitori, insegnanti e istituzioni, costruire insieme ai giovani uno spazio di dialogo, fiducia e ascolto, ma anche di presidio – sottolinea l’assessore -. Come Amministrazione, siamo chiamati ad ampliare lo sguardo: non basta più concentrarci solo sui luoghi fisici, serve prenderci cura anche degli “spazi digitali”, dove i nostri ragazzi vivono, apprendono, si relazionano e, talvolta, si smarriscono.

I Patti educativi rappresentano uno strumento prezioso: un impegno corale che ci chiama come comunità educante, a metterci in discussione insieme, fianco a fianco, con strumenti e conoscenze utili per accompagnare da 0 a 17 anni, lungo un percorso educativo. Senza trascurare l’analisi obiettiva di come noi adulti usiamo gli ambienti virtuali, spesso in maniera prepotente, volgare, accusatoria, polemica. E i ragazzi inciampano quotidianamente in questo esempio che lasciamo nella rete, spesso senza nemmeno rendercene conto o addirittura pensando di fare bene.

Per un’adeguata organizzazione dell’incontro e per portare all’attenzione dei relatori richieste e tematiche di interesse, è necessario registrarsi a questo collegamento.