Il passaggio della transumanza sabato mattina a Lecco

Il bestiame ricondotto in valle dai pascoli per trascorrere l’inverno

LECCO – Si sta concludendo in questi giorni la transumanza del bestiame d’allevamento dai pascoli a valle. Un’usanza che si ripete da secoli con la fine della bella stagione: dopo aver trascorso l’estate in montagna le bestie vengono ricondotte a valle per l’inverno.

Un momento sempre suggestivo, soprattutto durante il passaggio della transumanza in città. Ecco qualche fotografia della transumanza scattata questa mattina in centro Lecco (via Amendola).