Pedaliamo per la pace, pedalata solidale domenica 26 aprile

Si partirà alle 8 a Bulciago

Iscrizioni entro lunedì 20 aprile

LECCO – Domenica 26 aprile il gruppo Leccociclabile organizzerà una pedalata solidale in collaborazione con Emergency, ANPI e Legambiente Lecco. L’evento è denominato “Pedaliamo per la pace – Questa bici R1PUD1A la guerra” ed è aperto a tutte le persone che vogliono dimostrare il loro no alla guerra in maniera non violenta, pedalando in compagnia. Il traguardo simbolico sarà quello di collegare tutti i Comuni della provincia di Lecco che hanno aderito alla Campagna “R1PUD1A” promossa da Emergency.

Il percorso della pedalata sarà di 65 km e partirà da Bulciago alle 8, per arrivare alle 14.30 a Lecco.

La pedalata sarà organizzata a tappe: alle 10 si potrà entrare a Osnago e alle 12 a Dolzago – dove verrà effettuata anche una sosta ristoro di un’ora abbondante, per poi ripartire per Lecco alle 13.30.

L’iscrizione alla pedalata costa 12 euro (3 di assicurazione, 9 donati a Emergency) e va effettuata entro il 20 aprile inviando un’email a leccociclabile@gmail.com.