La Rassegna è organizzata da Frammenti di Filosofia e Mecrì

Primo appuntamento il 3 aprile con il filoso Carlo Sini

LECCO – “Pensare l’Evoluzione” è questo il titolo del ciclo di incontri promosso dall’associazione culturale “Frammenti di Filosofia” e da “Mecrì, laboratorio di filosofia e cultura” che si terrà a Lecco. Tre appuntamenti più una tavola rotonda finale che avranno come tema l’evoluzione.

“Un tema non casuale quello che abbiamo scelto – ha spiegato Florinda Cambria di Mecrì – Cosa vuole dire evoluzione? Che rapporto c’è tra progresso ed evoluzione? E ancora, cosa vuol dire evolversi? In questo ciclo di incontri si cercherà di rispondere a queste domande ma anche di capire in quali modi c’è stata evoluzione sia per le scienze che per il senso comune. Un tema su cui forse è necessario fare chiarezza anche a fronte degli innumerevoli pregiudizi che si hanno. Come dice il filosofo della biologia Andrea Parravicini, pensare all’evoluzione come al passaggio da scimmioni chini a ominidi in posizione eretta è errato. L’evoluzione non è questa, ma implica complessità e differenze”.

“L’evoluzione è un fenomeno complesso – ha proseguito il professor Carlo Sini – Un fenomeno che ognuno racconta dal proprio punto di vista e in rapporto alla sua collocazione nella vita. Tuttavia una visione antropocentrica dell’evoluzione non solo è dispersiva ma non è neppure vera. L’evoluzione implica sempre la valorizzazione dei perdenti: chi ha fallito, chi è scomparso, tutti loro hanno consentito e contribuito all’evoluzione intesa nella sua accezione più ampia. Pensiamo all’uomo, è di recente scoperta il fatto che noi abbiamo convissuto per molto tempo con altri ominidi, non c’eravamo solo noi. Pensate all’uomo di Neanderthal che è scomparso, noi invece ci siamo evoluti e questo è stato possibile anche grazie a lui. Scoprire cosa ha fatto sì che noi evolvessimo e l’uomo di Neanderthal si estinguesse è indubbiamente interessante”.

Quindi Sini ha concluso: “Questo ciclo di incontri organizzato sul modello di lavoro promosso da Mecrì, consente di mettere in dialogo varie discipline e lo si fa mettendo in comune i limiti dei nostri linguaggi con la necessità di confrontarsi e di stringere un legame, un ponte. solo così è possibile fare la grande cultura che, sia chiaro, non ha scopi di sopravvivenza ma di comprensione”.

Un ciclo indubbiamente interessante che prenderà il via mercoledì 3 aprile, alle 20.45, proprio con il filosofo Carlo Sini che affronterà il tema “Evoluzione significa progresso? Una domanda di civiltà”.

Secondo appuntamento, mercoledì 10 aprile, sempre alle 20.45, con il filosofo della biologia Andrea Parravicini che affronterà il tema “Sulle tracce di Homo Sapiens e dei suoi antenati: le ultime scoperte dell’evoluzione umana”.

Terzo appuntamento, mercoledì 17 aprile (20.45), con i biologi Manuela Monti e Carlo Albero Redi. Tema della serata “La diversità umana e l’errore della ‘razza’ le parole e il DNA”.

Il ciclo di incontri si chiuderà con una tavola rotonda in programma giovedì 2 maggio (20.45) alla quale parteciperanno Florinda Cambria, Tommaso Di Dio, Manuela Monti, Andrea Parravicini, Carlo Alberto Redi e Carlo Sini.

Enrico Bassani, psicologo e psicoterapeuta, presidente dell’associazione culturale “Frammenti di Filosofia” e moderatore delle serate, ha ringraziato tutti coloro che hanno collaborato e permesso di organizzare la rassegna, aggiungendo: “Si tratta di un ciclo di incontri dal carattere trans-disciplinare, dove diverse discipline colloquieranno assieme superando lo specialismo per trovare un terreno comune di confronto e di dialogo”.

Presenti alla presentazione avvenuta nella sede territoriale di Regione Lombardia alla presenza del dottor Pietro Lenna, il consigliere regionale Mauro Piazza che ha espresso, a nome del consiglio regionale e del presidente del consiglio Alessandro Fermi: “Soddisfazione nell’aver dato il patrocinio a questa iniziativa – aggiungendo – Ritengo che questa iniziativa sia un pezzo di lavoro che vede coinvolti in modo collaborativo più soggetti del territorio per dare valore attraverso progetti di altissima qualità”.

Lorenzo Riva, presidente di Confidustria Lecco, ha espresso piena soddisfazione nell’aver collaborato all’iniziativa, così come ha sottolineato l’avvocato Giovanni Priore presidente di Acel Energie main sponsor della rassegna insieme a Bcc Brianza e Laghi e l’azienda Technoprobe.

Gli incontri e la tavola rotonda si terranno presso la sala conferenze di Confindustria Lecco e Sondrio in via Caprera 4 a Lecco.