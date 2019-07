Penultimo giovedì’ di Shopping di Sera a Lecco: negozi, musica e cultura

Nuovo appuntamento questo giovedì con lo shopping serale a Lecco

Tutte le iniziative in programma

LECCO – Terzo giovedì di luglio per Shopping di Sera, manifestazione organizzata per il diciottesimo anno da Confcommercio Lecco.

Il sesto e penultimo appuntamento per gli acquisti sotto le stelle dell’estate 2019 è in calendario giovedì 18 luglio. Gli ingredienti per una bella serata a Lecco in cui unire shopping e divertimento ci sono tutti: negozi aperti dalle ore 21 e tanti sconti visto che la stagione dei saldi estivi è appena iniziata.

Dalle ore 21 presso la piazzetta Isolago sarà protagonista la musica Anni Settanta e Ottanta con Michele: la proposta è a cura dei commercianti dell’Isolago.

Sempre alle 21, la Libreria Volante di via Bovara ospiterà Alberto Casiraghy e Bimba Landmann, autori del libro illustrato “Chiederò a cento pettirossi”, un’opera nata dall’amicizia tra Casiraghy (autore, illustratore, editore-artigiano) e Landmann (illustratrice milanese di libri per l’infanzia) che raccoglie, esattamente com’è nello stile dell’artista che ha fatto della sua casa un laboratorio con oltre 10 mila titoli stampati, una serie di aforismi, forma letteraria che in poche parole racchiude ironia, poesia, saggezza e sarcasmo. Un appuntamento adatto a grandi e piccini.

Alle 21.30 invece presso Ibs+Libraccio di via Cavour spazio a “Il manoscritto del tempo” (Bellavite) scritto da Erminio Bonanomi. Imbersago, aprile 2000. Un misterioso individuo vestito con una vestaglia rosa pastello si aggira indisturbato tra le vie del paese. Poco più tardi, lo stesso uomo svanisce in un bagliore bluastro a bordo di uno strano marchingegno. Qualche anno dopo, il Dottor Diego Ventura e suo nipote Alex, durante un’escursione lungo il letto del fiume Adda in secca, scoprono una cassetta contenente un messaggio in codice per trovare la “dimora del tempo”. Nell’anno del 500esimo di Leonardo, un libro che celebra il genio di Vinci senza tralasciare suspence e mistero.

La diciottesima edizione di Shopping di Sera 2019, 7 giovedì complessivi, si concluderà il 25 luglio.

Il calendario degli eventi è disponibile sia sul sito internet di Confcommercio Lecco (https://www.confcommerciolecco.it/eventi/shopping-di-sera-2019-si-parte-il-13-giugno/) che sulla pagina Facebook creata per Shopping di Sera (https://www.facebook.com/shoppingdiseralecco/).