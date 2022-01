Per 30 anni al lavoro nella stazione prova pali SAE: “Era la migliore al mondo…”

Mario Montani, responsabile del reparto controlli e collaudi, apre il libro della memoria

LECCO – Mario Montani, classe 1935, ha lavorato alla stazione prova pali SAE del Garabuso per 30 anni, dal 1957 al 1987, era responsabile del reparto controlli e collaudi. Il padre era entrato in SAE per lavorare all’elettrificazione della seconda linea ferroviaria in Italia, la Parma-Spezia: “Infatti io sono nato a Pontremoli (Massa Carrara) e a soli 3 mesi ero in Calabria, poi ho girato tutta l’Italia seguendo mio padre che si spostava per lavoro, fino all’età di 14 anni quando siamo venuti a Lecco. Proprio grazie a mio padre, da ragazzino, ho potuto anche vedere il lavoro in linea…”.

I ricordi sono tanti, nel reparto del Garabuso Montani ci ha passato una vita, contribuendo alla crescita dell’azienda nata nel 1928 grazie alla felice intuizione di un gruppo di imprenditori che capì come in un Paese povero di carbone fosse fondamentale sfruttare quello che era chiamato carbone bianco, ovvero l’idroelettrico. E quale miglior punto di partenza poteva esserci, in quell’epoca, se non l’elettrificazione delle linee ferroviarie.

“A Lecco la SAE ha trovato tanta gente col bernoccolo della meccanica, tanti validi lavoratori. Cosa è stata la SAE? In viale Montegrappa c’è un monumento che ricorda l’azienda e i suoi lavoratori, ma per capire veramente cosa è stata la SAE basta guardarsi intorno e vedere le linee elettriche oppure le linee ferroviarie, quello dà la dimensione di cosa è stata l’azienda”.

Idee, innovazione e voglia di lavorare, queste sono le cifre che hanno sempre contraddistinto Lecco e i lecchesi. A pensarci sembra incredibile che al Garabuso, nella stretta valle dove scorre il torrente Caldone, a cavallo tra i rioni di Olate, Bonacina e Acquate, potesse esserci una delle eccellenze industriali a livello mondiale: “La particolare conformazione del terreno rendeva quel luogo ideale per eseguire i collaudi sui tralicci poiché si riuscivano a ricreare condizioni vicinissime alla realtà, soprattutto per i tiri

longitudinali e trasversali – ricorda Montani -. Il fatto di poter lavorare alle altezze giuste facevano di questa stazione di prova la migliore al mondo”.

In un’epoca in cui i calcoli degli ingegneri andavano supportati dalle prove sul campo, la stazione del Garabuso fu fondamentale: “L’idea brillante dell’ingegner Bianchi che diede alla stazione il suo assetto definitivo contribuì in maniera determinante allo sviluppo dei commerci con l’estero. Così come importante fu il sistema ideato dall’ingegner Mantovani che, impiegando strumentazioni utilizzate sugli aerei, consentiva di leggere a distanza (nella cabina) i dati dei dinamometri”.

Sono ancora visibili le piattaforme di cemento utilizzate per fare prove su pali di tutte le misure: “Dal punto di vista operativo la gestione era nostra, mentre dal punto di vista tecnico la gestione era degli uffici di Milano. Al Garabuso lavora una squadra di una dozzina di montatori, c’ero io come responsabile e poi gli ingegneri che arrivavano da Milano, eravamo una ventina in tutto. Potevamo montare anche due pali alla volta. Si facevano diverse prove di carico, alcune volte arrivavamo anche alla rottura. Eravamo una bella squadra, eravamo veloci, i committenti erano sempre molto soddisfatti”.

Nell’edificio centrale, quella davanti al cancello, c’erano il laboratorio per le prove dei materiali, il laboratorio chimico, un magazzino e l’archivio dei documenti. La parte di fabbricato più vicino a via Don Rodrigo, la strada che sale verso Acquate, era adibita ad alloggi per dipendenti.

“Ho ancora in mente quanto quel luogo fosse freddo in inverno, mentre ricordo il caldo che si pativa in estate su quelle piattaforme in cemento. La SAE ha dato tanto ai lecchesi e i lecchesi hanno dato tanto alla SAE – conclude Montani -. Parli bene della SAE perché in quell’azienda ci ha sudato tanta gente, lavoratori onesti e molto bravi. Tanti lecchesi che in SAE si sono formati sono stati capaci di fare scuola e farsi valere in giro per il mondo”.