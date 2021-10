“Per le Vie del Viandante”: quattro giornate tra lago e montagna

Benessere, trekking, cultura e sport nei fine settimana di ottobre

“Il modo più bello per far conoscere casa nostra è invitare qualcuno a scoprirla insieme a noi”

LECCO – Promosse dal Comune di Lecco, in stretta collaborazione con il Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale e i partner del progetto Interreg, è in programma nel mese di ottobre “Per Le Vie del Viandante”, una serie di giornate di benessere, trekking, cultura e sport, alla scoperta delle bellezze naturali e culturali lungo il cammino. Gli eventi sono organizzati nella cornice del programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2014-2020, con l’obiettivo di promuovere una nuova forma di turismo esperienziale ed emozionale sul territorio rivolte a tutti, secondo le proprie aspettative e preferenze.

“Il modo più bello per far conoscere casa nostra – sottolinea l’assessore all’Attrattività del Comune di Lecco Giovanni Cattaneo – è invitare qualcuno a scoprirla insieme a noi, magari con annesso un bel pranzo. Allo stesso modo vogliamo promuovere il nostro territorio: invitiamo i turisti vicini e lontani a vivere una delle quattro esperienze previste lungo le Vie del Viandante nel mese di ottobre. Sport, natura e movimento per ogni età immersi nei colori dell’autunno: un’occasione anche per tanti lecchesi per scoprire il bello vicino a casa!”

Si parte sabato 9 ottobre con due appuntamenti: biking&stretching sul Sentiero di Leonardo, rivolto a coloro che intendono rilassarsi e fuggire alla quotidianità con qualche ora di pedalata intorno ai laghi di Garlate e Olginate, una sessione di stretching nella natura e una tappa al Monastero del Lavello. Sempre sabato 9 ottobre spazio a un’escursione a Chiavenna, lungo la via Spluga e via Francisca, passando per nuclei storici come i crotti di Bette e di Mese: un’escursione facile, ad anello adatta a tutti, per immergersi nella natura, attraversando prima il fiume Mera e poi il Liro.

Sabato 16 ottobre è in programma una visita guidata naturalistica all’interno della Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola, un complesso di luoghi caratterizzati dalla presenza di habitat e specie, sia animali sia vegetali, di interesse comunitario, la cui fruizione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità presente sul continente europeo.

La serie di appuntamenti si chiude domenica 24 ottobre con un percorso escursionistico lungo il tratto Lecco-Abbadia, anche per celebrare la recente conclusione dei lavori di collegamento del Sentiero del Viandante, ora interamente percorribile: passeggiando tra le acque del Lario e pareti verticali, sarà possibile visitare il piccolo borgo di Borbino con le sue vecchie case.

I dettagli delle escursioni, luoghi, orari e mezzi di trasporto, sono consultabili sul sito www.leviedelviandante.eu e sui canali Facebook e Instagram di Infopoint Lecco. La partecipazione è gratuita su prenotazione, fino ad esaurimento posti, chiamando il numero di telefono 0341- 481485.