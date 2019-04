La Polisportiva Monte Marenzo torna sul tema della sicurezza stradale

“Per le vie delle croci”, l’iniziativa per ricordare le vittime della strada

LECCO – Per le vie delle croci, da 13 anni in cammino per ricordare le vittime della strada. Torna, a partire da sabato 4 maggio, l’iniziativa organizzata dal settore sociale della Polisportiva Monte Marenzo che vede in primo piano Angelo Fontana.

“Dietro ogni croce una persona che ci ha lasciato, dietro ogni croce il dramma di una famiglia che porta nel proprio cuore una ferita che, nonostante lo scorrere degli anni, non si rimargina – ricorda Fontana -. Ridurre drasticamente il numero degli incidenti stradali non solo è possibile, ma un doveroso impegno di ognuno di noi”.

L’iniziativa itinerante si articolerà su 17 tappe che toccheranno il territorio lecchese con alcune tappe anche in terra bergamasca.

La locandina dell’evento è stata scelta tra uno dei tanti disegni realizzati dalla classe terza dell’Iis indirizzo grafica e comunicazione “Fiocchi” di Lecco. E’ la prima volta che la locandina viene pensata e disegnata dai ragazzi assieme ai loro insegnanti.

Il calendario completo