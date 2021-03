Il Comune di Lecco punta ad aprire il Palataurus per le vaccinazioni agli anziani ma servono risorse

Aperta una raccolta fondi con Fondazione Comunitaria aperta alle donazioni di aziende e associazioni di categoria

LECCO – Giusto qualche giorno fa, il PalaTaurus di Lecco è stato scelto come centro vaccinale per la ‘fase 2’ rivolta a tutta la popolazione che si aprirà dopo che saranno vaccinate tutte le categorie prioritarie, con tutta probabilità a fine aprile.

La struttura sarebbe però già disponibile da subito e il Comune punterebbe ad utilizzarla il prima possibile per snellire e velocizzare il lavoro dell’ospedale nelle vaccinazioni agli anziani e dei soggetti fragili, avendo così un ulteriore punto vaccini nel capoluogo. La richiesta è stata peraltro condivisa anche dall’azienda ospedaliera.

Il problema, però, è legato alla copertura economica: Regione Lombardia assicurerebbe risorse soltanto per la “Fase 2” e non ne garantirebbe di ulteriori per anticipare i tempi di apertura del punto vaccini.

Sono circa 40 mila euro le spese da sostenere per avviare il centro vaccinale al Palataurus, comprendenti il rimborso per costi vivi di gestione alla proprietà della struttura e le spese di allestimento delle 10 linee vaccinali e dell’attrezzatura necessaria.

Per questo Comune di Lecco e Fondazione comunitaria del Lecchese onlus, in accordo con ATS Brianza e ASST Lecco, hanno deciso di lanciare una raccolta fondi rivolta alle aziende e alle associazioni di categoria del territorio. Lo fa sapere lo stesso sindaco in una nota:

“In questa prima fase – spiega Mauro Gattinoni – saranno gli over 80 e le categorie speciali a essere interessati: l’80% di questa popolazione (per la provincia di Lecco) deve essere ancora vaccinata e potrà fare riferimento al polo vaccinale del Palataurus (viale Giacomo Brodolini 35, Lecco). Il polo vaccinale lecchese sarà presidiato dai dipendenti dell’ASST di Lecco e dai medici di medicina generale. Le convocazioni con data e luogo della vaccinazione saranno indicate ai soggetti interessati tramite i canali individuati da Regione Lombardia”.

Raccolta e donazioni

Per sostenere la raccolta soggetti interessati possono contribuire con una donazione sul conto corrente intestato alla Fondazione comunitaria del Lecchese:

Intesa Sanpaolo Milano – Filiale accentrata TERZO SETTORE

IBAN: IT28 Z030 6909 6061 0000 0003 286

IBAN: IT28 Z030 6909 6061 0000 0003 286 Banca della Valsassina

IBAN:IT87 B085 1522 9000 0000 0501 306

Causale: “Aiutiamoci – Polo vaccinale”. Le donazioni al Fondo “Aiutiamoci – Polo vaccinale” danno diritto ai benefici fiscali previsti dalla normativa vigente. Per informazioni: Fondazione comunitaria del Lecchese – tel. 0341 353123, cell. 348 8081169.