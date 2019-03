Il 5 aprile in Camera di Commercio “Il percorso della memoria”

Concerto per violino e pianoforte con Alessio Bidoli e Bruno Canino

LECCO – “Il percorso della Memoria”: questo il titolo del concerto per violino e pianoforte in programma venerdì prossimo, 5 aprile, presso l’Auditorium della Casa dell’Economia di Lecco. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e che vedrà esibirsi Alessio Bidoli al violino e Bruno Canino al Pianoforte. Due artisti di altissima levatura e internazionalmente noti.

Il concerto

L’evento, promosso da Comune di Lecco e Camera di Commercio, prevede l’esecuzione di diversi brani: “Ciaccona in sol minore” di Tomaso Antonio Vitali e Leopold Charlier, “Sonata per violino e pianoforte n.5 in fa maggiore Op.24 La Primavera” di Beethoven, musiche di Edvard Grieg, John Williams e Maurice Ravel. QUI il programma di sala

Gli artisti

Alessi Bidoli (Milano 1986) è nipote di Dante Regazzoni, liutaio valsassinese (di Cortenova) universalmente considerato tra i migliori esponenti della liuteria lombarda del ‘900 il cui laboratorio è diventato parte integrante del Museo della Liuteria (MUSA) all’Accademia di Santa Cecilia presso l’Auditorium Parco della Musica a Roma. Alessio ha iniziato a suonare il violino a sette anni: una passione travolgente e un talento naturale, che hanno vinto la sindrome di Guillain Barré (paralisi dei nervi periferici) di cui il violinista ha sofferto, rischiando di non poter più suonare.

Bruno Canino, nato a Napoli, ha studiato pianoforte e composizione al Conservatorio di Milano dove ha poi insegnato per 24 anni. Attualmente insegna musica da camera con pianoforte alla Scuola di Musica di Fiesole. Tiene regolarmente masterclass per pianoforte solista e musica da camera in diversi paesi del mondo.