Percorso nascita: il primo workshop di Ats Brianza

Un programma a tappe per costruireuna visione condivisa sulla nascita e sull’importanza delle prime relazioni

Appuntamento il 26 maggio al teatro Binario di Monza con “Nascere nel tempo del nuovo Millennio”

LECCO – È solo l’inizio. Il I° Workshop del Percorso Nascita di ATS Brianza, in programma il 26 maggio 2026 al Teatro Binario 7 di Monza dalle 9 alle 17, dal titolo “Nascere nel tempo del Nuovo Millennio”, segna l’avvio di un percorso strategico e continuativo che mira a trasformare il modo in cui istituzioni, professionisti e comunità accompagnano le famiglie dalla gravidanza ai primi anni di vita.

Il Percorso Nascita intende sottolineare come la nascita sia un’esperienza unica che coinvolge la donna, la coppia, la famiglia e l’intera comunità e come, attorno a questa esperienza, esista già una rete di servizi in grado di prendersi cura dei nuclei familiari e promuoverne il benessere.

ATS Brianza promuove la realizzazione di un sistema territoriale complesso e articolato, capace di leggere i bisogni emergenti, anche grazie alla propria struttura di Epidemiologia, e di tradurli in risposte concrete, integrate e coordinate. Uno sguardo di ampio orizzonte che riconosce nei primi anni di vita una finestra di opportunità irripetibile per la salute e il benessere delle generazioni future.

Il primo workshop ha l’obiettivo di far conoscere servizi e opportunità presenti nella nuova Carta dei Servizi del Percorso Nascita, uno strumento concreto di orientamento per famiglie e operatori, accessibile online sul sito dedicato di ATS Brianza.

I saluti istituzionali e l’apertura del convegno saranno affidati a Mario Melazzini, Direttore Generale della DG Welfare di Regione Lombardia. Seguirà la Lectio Magistralis “Nascere nel nuovo millennio” a cura di Giorgio Tamburlini, pediatra, Presidente del Centro per la Salute del Bambino onlus, tra i fondatori del programma nazionale Nati per Leggere, l’iniziativa che promuove la lettura ad alta voce ai bambini fin dai primissimi mesi di vita come strumento di sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale, riconosciuta dall’Istituto Superiore di Sanità.

La forza del Workshop sta nella capacità di far dialogare soggetti diversi che condividono un obiettivo comune: costruire un modello condiviso e integrato di accompagnamento alla nascita che sappia valorizzare le risorse esistenti e rafforzare la continuità tra ospedale, territorio e comunità.

I Responsabili scientifici, di ATS Brianza, sono Fabio Muscionico, Direttore del Dipartimento della Programmazione per l’Integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali (PIPSS) e Marcello Tirani, Direttore del Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria.

Hanno contribuito alla realizzazione dell’evento, portando la propria expertise e il proprio impegno quotidiano:

IRCCS Fondazione San Gerardo dei Tintori di Monza, punto di riferimento regionale per la medicina materno-infantile e la neonatologia;

ASST Brianza e ASST Lecco, con i dipartimenti dedicati all’area della donna, alla neonatologia e ai consultori familiari del territorio;

Istituti Clinici Zucchi di Monza, con esperienza nei percorsi di procreazione medicalmente assistita e nelle nuove forme di genitorialità;

Comune di Monza e Fondazione COF Monza, portatori della dimensione sociale, psicologica e comunitaria dell’accompagnamento alle famiglie;

Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta, presidio fondamentale della presa in carico integrata sin dalla fase preconcezionale e punto di raccordo imprescindibile tra ospedale e territorio.

Il programma, ampio e articolato prevede nel pomeriggio una tavola rotonda dedicata al tema: “Quali scenari, quali bisogni?”. Ostetriche, assistenti sociali, ginecologi, neonatologi e psicologi si confronteranno sui servizi presenti nel territorio e sulle opportunità di sviluppo.

“Vogliamo costruire un sistema territoriale in cui ogni donna, ogni coppia e ogni famiglia si sentano davvero accompagnate, non solo curate – spiega Fabio Muscionico, Direttore del Dipartimento della Programmazione per l’Integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali (PIPSS) di ATS Brianza -. ATS Brianza intende essere il punto di riferimento strategico di un programma capace di connettere e valorizzare ciò che già esiste sul territorio e accompagnare verso nuovi traguardi”.