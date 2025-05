Permesso di soggiorno: arriva il portale “PrenotaFacile”

Dal prossimo 12 maggio sarà attivo

Richieste di permesso di soggiorno non postalizzate

LECCO – Dal prossimo 12 maggio sarà attivo il portale “PrenotaFacile” per le richieste di permesso di soggiorno non postalizzate. Per poterne usufruire è necessario registrarsi sul portale al seguente link: https://prenotafacile.poliziadistato.it.

Sul sito della Questura sono indicate tutte le casistiche e le modalità di accesso agli Uffici. Gli appuntamenti già accordati verranno mantenuti. La mail utilizzata fino ad oggi “immigrazione.lc@poliziadistato.it” per le prenotazioni verrà dismessa.