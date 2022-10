L’iniziativa è organizzata in concomitanza con la “Settimana mondiale dell’allattamento”

Iscrizioni attive fino al 7 ottobre

LECCO – In occasione della “Settimana mondiale dell’allattamento“, il centro per le famiglie “Dire, Fare, Giocare…” del Comune di Lecco propone il corso di formazione gratuito “Insieme per l’allattamento da mamma a mamma – Linee guida corso 20 ore OMS – UNICEF”.

Previsti cinque incontri in programma il sabato (22 ottobre, 5-19-26 novembre, 3 dicembre) dalle 08.30 alle 12.30, presso il centro “Dire, Fare, Giocare…” in via Frà Galdino 7 a Pescarenico.

Il corso, che è possibile frequentare insieme ai propri bambini, è tenuto dall’infermiera pediatrica Marilena Terraneo e dall’ostetrica Elena Lo Monaco, e si inserisce in una serie di iniziative a sostegno della genitorialità.

Il progetto nasce con la finalità di formare “Mamme Peer Counselor”, ossia mamme che vogliono mettere a disposizione la propria esperienza personale, impegnandosi in un percorso, di formazione prima e di volontariato poi, a supporto di altre neo-mamme che hanno bisogno di un aiuto nell’allattamento.

L’iniziativa rientra nell’ambito della collaborazione tra il Centro per le Famiglie e il Consultorio Familiare di Lecco nel progetto “Sostegno alla famiglia nella comunità: dalla promozione dell’allattamento all’empowerment delle competenze genitoriali”.

“La proposta nasce come sempre dall’ascolto di un bisogno. – dichiara l’assessora alla Famiglia del Comune di Lecco Alessandra Durante – I dati ci dicono che in Italia il 90% delle mamme, al momento del parto, esprime il desiderio di allattare il proprio bambino. Questa percentuale scivola a circa il 30% di bambini allattati al seno a 4 mesi dalle dimissioni, per arrivare al 10% ai 6 mesi, quando un ente autorevole come l’Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia l’allattamento esclusivo al seno per i primi 6 mesi. È evidente che qualcosa non funzioni. Un conto è supportare la scelta volontaria e consapevole di chi decide liberamente di non allattare, un altro è constatare che una percentuale troppo alta di genitori si sente sola e senza supporto, arrivando a una rinuncia che in molti casi è davvero sofferta”.

“Il mio desiderio è quello di poter vedere garantita, come succede in altri Paesi, la figura dell'”ostetrica di quartiere”. – continua l’assessora – Nella speranza che a livello regionale o nazionale si ponga attenzione sul tema, in sinergia con altre realtà locali che hanno a cuore la valorizzazione delle competenze genitoriali e desiderano che ogni famiglia possa vivere l’esperienza genitoriale che desidera e che si era immaginata, abbiamo attivato un percorso formativo di 20 ore – come previsto dalle linee guida OMS e UNICEF – che si basa sul desiderio di supporto reciproco, competente, gratuito e alla pari”.

“La peer counselor all’allattamento rappresenta una figura non-medica che può rispondere in maniera adeguata ai dubbi e alle insicurezze dei genitori in questa fase delicata, che crea un rapporto informale ed empatico, che garantisce quel supporto emotivo e quella risposta chiara che spesso può fare la differenza nei periodi di confusione e difficoltà: rappresenta anche quel ponte tra i genitori e i professionisti del mondo sanitario qualora si riscontrasse la necessità di un supporto medico”.

“Il nostro obiettivo – conclude Durante – è formare un gruppo quanto più numeroso possibile di figure competenti che possano dare un primo importante supporto ai neogenitori del territorio, accompagnandoli e rassicurandoli. Per questo invito tutti a condividere questa opportunità. Il corso sarà totalmente gratuito, cosicché tutte le donne che vogliano almeno provare ad esserci, possano farlo, rappresentando un valore aggiunto inestimabile per una città amica di bambini e famiglie fin dai primi giorni”.

Per partecipare è necessario iscriversi entro il 7 ottobre, telefonando al numero 342 6392516 o inviando una e-mail a centrofamiglie@comune.lecco.it. Maggiori informazioni al seguente link.

Al termine del corso, il Centro per le Famiglie attiverà uno spazio denominato “Spazio allattamento”, disponibile una mattina alla settimana alla presenza delle educatrici del centro, di una mamma peer counselor e del personale del Consultorio di Lecco. Maggiori informazioni al seguente link.