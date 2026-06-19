Pescarenico. Il Giglio torna con “Estate insieme over 60”

Al via le prime iniziative da lunedì 22 giugno

Tra le novità di questa estate le iniziative aperte ai nipoti dei partecipanti

LECCO – Anche quest’anno Il Giglio torna con “Estate Insieme Over 60”, un calendario di iniziative per ultrasessantenni che nasce dalla sinergia tra il Comune di Lecco e numerose realtà, associazioni e servizi del territorio. Come di consuetudine, le attività sono raccolte all’interno di un libretto che contiene diversi appuntamenti culturali, musicali, laboratori creativi, iniziative all’aria aperta e occasioni di socialità e convivialità che si svolgeranno da giugno a settembre.

Tra le novità di questa estate figurano le iniziative aperte ai nipoti dei partecipanti come scacchi, biliardo, bocce e freccette, gite in fattoria didattica o al planetario. Inoltre, accanto a queste proposte, sono previsti momenti di incontro mirati, in piccoli gruppi, rivolti a persone che vivono situazioni di maggiore solitudine o fragilità, volti a favorire una partecipazione il più possibile inclusiva e attenta ai bisogni specifici.

I primi eventi partiranno lunedì 22 giugno con incontri tra nonni e bambini, danze alla Rsa Airoldi e Muzzi, letture e laboratori condivisi per gli utenti de Il Giglio e dell’asilo nido comunale “Arcobaleno”.

Per maggiori informazioni o iscrizioni è possibile contattare la segreteria de Il Giglio dal lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12 ai numeri 0341 287592 o 348 5272116, oppure scrivere a ilgiglio@comune.lecco.it.

In caso di maltempo alcune iniziative potrebbero subire variazioni o essere annullate.

IL LIBRETTO CON TUTTE LE INIZIATIVE