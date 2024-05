Pescarenico. Iniziati i lavori per la realizzazione della nuova… Isola della felicità

Sarà terminato a fine settembre il nuovo parco di via Fra Galdino

Giochi per bambini e un’area cani: “Finalmente sono cominciati i lavori di un progetto condiviso e partecipato”

LECCO – “Finalmente sono cominciati i lavori per la realizzazione del nuovo parco ‘L’isola della felicità’ di Pescarenico, un progetto partecipato e condiviso con i bambini della scuola dell’infanzia Antonio Corti, con le persone più adulte dello spazio di comunità Il Giglio e con gli studenti del corso di Edile-Architettura del Politecnico di Milano polo territoriale di Lecco”.

C’è soddisfazione nelle parole dell’Assessore ai lavori pubblici di Lecco Maria Sacchi per l’avvio di un progetto fortemente voluto e che andrà a migliorare il rione di Pescarenico con un occhio di riguardo ai più piccini ma rivolto a tutti. Purtroppo nel mese di maggio il meteo non è stato favorevole, ma alla fine i lavori hanno preso il via ufficialmente oggi con termine previsto per fine settembre.

Si tratta di un intervento importante: si comincia con la demolizione di tutti i vecchi camminamenti, quindi si procederà col livellamento e la messa in quota del terreno. Si passerà poi alle opere per la nuova illuminazione e la predisposizione delle telecamere. Saranno realizzati i percorsi pedonali e le aree giochi con pavimentazione anti-trauma in ghiaietto.

La conclusione dei lavori è prevista per la fine di settembre: “Quella che oggi è un’area verde sarà trasformata in un nuovo parco cittadino con giochi e strutture per i bambini e ospiterà anche un’apposita area cani per gli amici a quattro zampe”.