Pescarenico. Via dell’Isola invasa dalle piante: “Dateci un taglio”

“E’ diventato un problema per i pedoni e un pessimo biglietto da visita per i turisti”

LECCO – Sempre più verde via dell’Isola a Pescarenico, se non fosse altro che piante e cespugli in acuni punti stanno invadendo letteralmente la pubblica via, dove i rami rendono persino difficile il passaggio di pedoni. Anche il tratto di ciclopedonale che dal Ponte Vecchio porta al ponte nuovo non è messa bene.

La segnalazione arriva da alcuni residenti che da diverse settimante lamentano la situazione in cui versa la strada e la via pedonale.

“Il problema che si sta vedenendo a creare è duplice – spiegano i residenti – Da un lato l’eccessiva crescita delle piante e delle erbacce in alcuni tratti sta rendendo difficoltoso il passaggio dei pedoni sui marciapiedi. Nelle giornate di maltempo poi, quando i rami si bagnano e si piegano sotto il peso dell’acqua, se non ci si china diventa impossibile passare. Il secondo aspetto è estetico più che pratico, e data la numerosa affluenza di turisti oltre che di residenti e sportivi di passaggio, non è sicuramente un bel biglietto da visita vedere l’incuria e l’abbandono in cui versano certi angoli”.

Una segnalazione che giriamo a chi di dovere affinchè, dove possibile, possa intervenire quanto prima.