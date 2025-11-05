Pescate dice no al “verde” di Anas: “Vogliamo un parco per i cittadini, non un bosco”

“Ho mandato la quarta lettera ad Anas chiedendo un incontro sul tema e dando tempo fino al 17 novembre prossimo per incontrarci”

PESCATE – “Il progetto Anas di sistemazione a verde del cantiere del Quarto ponte una volta che l’infrastruttura sarà completata, non ci piace, non è quello che vogliamo”. Lo ribadisce con fermezza il sindaco di Pescate Dante De Capitani.

“Abbiamo presentato un progetto nostro ad Anas già a luglio, ma non ci ha mai risposto. Il nuovo parco proposto da Anas prevede la sistemazione dell’area com’era prima con in più una quantità esagerata di alberature. Ma i boschi li abbiamo già sul Monte Barro e non li vogliamo anche sul lago. E poi l’area non sarà mai come prima, c’è un nuovo ponte che l’attraversa e di questo è d’obbligo prenderne atto. Solo su una cosa siamo concordi, sulla realizzazione della scogliera che è prevista anche nel progetto Anas”.

“Ma in più noi vogliamo come compensazione ambientale aree gioco per i bimbi, campi di padel o basket, un area feste col palco e ponticelli a sbalzo panoramici sul lago con un luogo di ristoro interrato. È troppo? Discutiamone, abbiamo trovato la soluzione per il ponte, troveremo anche la soluzione per i ripristini ambientali, ma facciamolo subito”.

De Capitani continua: “Per ben tre volte ho chiesto formalmente ad Anas un incontro per rivedere il suo progetto di sistemazione integrandolo con il nostro, ma continuano a fare orecchie da mercante. Oggi ho mandato la quarta lettera ad Anas chiedendo un incontro sul tema e dando tempo fino al 17 novembre prossimo per incontrarci. Se non riceverò risposta entro quella data mi presenterò in via Corradino d’Ascanio a Milano alla loro sede, e non me ne andrò finché non riuscirò a parlare col nuovo Capo compartimento. Non andavo d’accordo con quello di prima ma mi sembra che anche questo nuovo non abbia iniziato bene a rapportarsi con noi. Infatti all’Open Day che Anas ha organizzato nei giorni scorsi per presentare l’opera ai cittadini, ha incontrato solo il sindaco di Lecco e qui a Pescate non è venuto. Bene, vorrà dire che nel frangente andrò a trovarlo io. Presto”.