Pescate. Dopo i lavori di ristrutturazione riaperto l’ufficio postale

Lavori terminati in anticipo, nuovi servizi della Pubblica Amministrazione

Nuova pavimentazione, nuova illuminazione a led a basso impatto energetico e nuovi arredi

PESCATE – L’Ufficio Postale di Pescate ha riaperto al pubblico, in una veste rinnovata, da giovedì 14 agosto in anticipo rispetto a quanto era stato programmato. Sono terminati nella sede di Via Roma, 98 infatti, i lavori di ristrutturazione finalizzati ad accogliere, anche tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Tra gli interventi effettuati la ristrutturazione dell’ufficio con nuova pavimentazione, nuova illuminazione a led a basso impatto energetico, realizzazione di una nuova postazione relazionale ribassata con seduta, installazione di nuovi arredi progettati e altri miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale.

Oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia presso l’ufficio postale sono disponibili anche i servizi INPS (il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico) e i certificati anagrafici e di stato civile. L’ufficio postale di Pescate è aperto, anche durante il mese di agosto secondo il consueto orario: dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.45 il sabato dalle 8.20 alle 12.45.

Poste Italiane conferma, ancora una volta, non solo la missione al servizio del sistema Paese ma anche il valore della capillarità, elemento fondante del proprio fare impresa, in netta controtendenza con il progressivo abbandono dei territori. Dopo l’autorizzazione della Commissione Europea a fine ottobre 2022 i lavori di ristrutturazione sono stati avviati in oltre 4.900 uffici postali in tutta Italia ed entro la fine del 2026 saranno complessivamente 7.000 i nuovi uffici Polis.