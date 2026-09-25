Pescate. Dopo le proteste del sindaco, riavviato il cantiere per la sistemazione del parco

Mezzi e uomini, da stamattina, sono tornati al lavoro per il ripristino del Parco Addio ai Monti

Da lunedì De Capitani era pronto a stabilirsi nel cantiere: “Anche stavolta le mie proteste non sono rimaste ignorate…”

PESCATE – Soltanto pochi giorni fa aveva denunciato la situazione del Parco Addio di Monti che, dopo la costruzione del Quarto Ponte, era rimasto area di cantiere. Il mancato ripristino dell’area verde e i continui ritardi avevano fatto arrabbiare il sindaco di Pescate Dante De Capitani che aveva lanciato un ultimatum, minacciando di trasferirsi nel cantiere per protesta dal prossimo lunedì.

“Non sono più disposto ad ascoltare giustificazioni – aveva detto il sindaco -. Non solo i pescatesi ma un intero territorio aspetta di poter attraversare il nostro parco con le sue ciclabili, le sue aree sosta e i suoi spettacolari panorami sul lago, ripristinando il collegamento con le altre ciclopedonali ora interrotto”.

Con soddisfazione del primo cittadino nella mattinata di oggi, venerdì 25 settembre, mezzi e operai, dopo mesi, sono tornati nel cantiere per concludere i lavori di sistemazione dell’area. “Anche stavolta le mie proteste non sono rimaste ignorate…” ha commentato De Capitani.