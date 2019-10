Pescate. “Halloween Celebration” con lo spettacolo di fuoco

Appuntamento il 26 ottobre al Parco la Punta

Torna l’evento dell’Associazione Papà di Pescate

PESCATE – Come ogni anno torna puntuale “Halloween Celebration”, l’immancabile appuntamento organizzato dall’Associazione Papa di Pescate col patrocinio del comune di Pescate.

L’evento è in programma il 26 ottobre dalle 19 con ingresso pedonale da via Roma, 131 partenza dal Parco la Punta, con varie postazioni a tema e con lo spettacolo di fuoco dei “Teatro Lunatico” alle ore 22 offerto dal comune di Pescate.

Sarà attivo un servizio bus navetta gratuito dalle 18.30 alle 23.30 dal parcheggio Alstom fino partenza percorso e viceversa. Alla fine del percorso ci sarà ristoro con dolci, panini, polenta taragna e vin brule ed altre leccornie da non perdere.

“Scopo della serata sarà quello di rendere per una notte uguali i grandi e i bambini senza distinzioni di fasce d’età in un evento eccezionale – hanno detto dall’associazione -. Parte dell’incasso verrà donato in beneficenza al fondo delle famiglie bisognose di Pescate“.

HALLOWEEN CELEBRATION