Pescate, il sindaco vieta i trasporti eccezionali sullo svincolo per il Terzo Ponte

Per il sindaco De Capitani “l’attraversamento pedonale sotto lo svincolo necessita di manutenzione”

“Fino a che l’Anas non lo prenderà in carico, di lì non si passa”

PESCATE – Trasporti eccezionali vietati sullo svincolo in salita e in discesa da Pescate sulla Ss 36. Il sindaco De Capitani con suo provvedimento la scorsa settimana ha vietato il passaggio di collegamento da e per il Terzo Ponte ai carichi eccezionali sullo svincolo di Pescate(lo stesso chiuso per ben tre volte dal sindaco per manutenzione).

“Quello svincolo l’Anas lo ha lasciato a noi e infatti la manutenzione del manto stradale e’ in carico al comune di Pescate, il problema è che li sotto c’è un attraversamento pedonale e ciclabile realizzato con il ponte Manzoni nel 1985 e che necessita ora di manutenzione – ha spiegato De Capitani – Noi di questo sottopasso non abbiamo disegni o relazioni di calcolo, l’Anas non ci ha consegnato nulla. Ho recentemente fatto un sopralluogo e le condizioni del sottopasso non appaiono ottimali per cui ho ritenuto, essendo io un ingegnere, che il manufatto non sia idoneo al transito di carichi eccezionali”.

Il sindaco ha continuato: “Siccome proprio quel tratto sarà oggetto di interventi per il passaggio degli automezzi diretti al Quarto ponte, è ovvio che non può essere lasciata a noi la manutenzione dello svincolo e del relativo sottopasso ma che debba tornare in capo ad Anas. Questa questione l’ho fatta presente alla Provincia e ai sindaci del circondario di Lecco e sarà inserita nelle richieste da formulare ad Anas e Regione Lombardia. Fino a che l’Anas non lo prenderà in carico e non provvederà alla manutenzione, di lì non si passa”.