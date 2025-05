Pescate. Scritte ‘Free Gaza’ sulla provinciale dove passa il Giro, il sindaco le fa rimuovere

Le scritte sono comparse nottetempo lungo la Provinciale 60 che oggi sarà percorsa dal Giro d’Italia

Indignato il sindaco che si è subito attivato per la rimozione: “Non darò agli autori la soddisfazione di avere visibilità”

PESCATE – Scritte pro Gaza sono comparse nella notte lungo la Sp60 che da Pescate sale verso Galbiate. La Provinciale sarà percorsa oggi dai corridori del Giro d’Italia che attraverseranno il territorio nel corso della 18^ Tappa da Morbegno e Cesano Maderno e la comparsa delle scritte ha indignato il sindaco di Pescate Dante De Capitani che si è attivato per farle rimuovere entro la mattinata.

“La strada era appena stata asfaltata e ci hanno scritto sopra per avere un po’ di visibilità in occasione del passaggio del Giro – il duro commento del primo cittadino – la soddisfazione di farsi pubblicità non gliela do”.