Pescate, sindaco e vicesindaco promuovono le acque del Lago

Tuffo in località La Punta per il sindaco De Capitani e la sua vice Lombardi

“La nostra è l’unica altra spiaggia balneabile del lago di Garlate oltre Rivabella”

PESCATE – Un tuffo nelle acque del lago di Garlate in località La Punta, a Pescate, per promuovere la spiaggia, “l’unica balneabile con Rivabella su questo lago”.

Il sindaco di Pescate Dante De Capitani e la sua vice Miriam Lombardi hanno deciso di ‘posare’ in costume e, ovviamente, mantenendo il distanziamento sociale, per ‘pubblicizzare’ la località pescatese del Parco La Punta, tuffandosi nel lago per rassicurare a loro volta turisti e visitatori della balneabilità delle sue acque