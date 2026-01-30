PGT. Centro commerciale Le Piazze, ok al 40% per attività ricettiva

Passa l’emendamento di Fratelli d’Italia: il centro Le Piazze potrà destinare fino al 40% della superficie ad attività ricettiva

Simone Brigatti: “Può essere un’opportunità”, richiamando le difficoltà del centro e la carenza di strutture ricettive

LECCO – La lunga seduta del Consiglio comunale di Lecco di venerdì (la quinta di sette dedicate alla definizione del PGT Piano di Governo del Territorio, con l’ultima che si terrà domenica) ha registrato, tra i passaggi più attesi, il confronto sull’osservazione relativa al centro commerciale “Le Piazze”.

L’osservazione chiedeva che il complesso, azzonato come “TC01 – Tessuti ed aree prevalentemente commerciali”, potesse destinare parte della superficie esistente ad attività ricettiva U7, fino a un massimo del 40% della superficie utile, ritenendo la funzione complementare agli obiettivi di sviluppo del nuovo Piano di governo del territorio e ai servizi già presenti. La controdeduzione degli uffici, tuttavia, aveva espresso parere negativo, chiarendo che la richiesta non risultava conforme alla disciplina di piano per le aree prevalentemente commerciali TC1 (così come definita dall’articolo 66 delle Norme tecniche di attuazione, che esclude espressamente la destinazione ricettiva U7 tra quelle ammesse).

Su questo punto è intervenuto l’emendamento presentato da Simone Brigatti, per il gruppo Fratelli d’Italia, che ha proposto di modificare la sintesi da “non accolta” ad “accolta”, chiedendo di approvare integralmente l’osservazione. Illustrando la proposta, Brigatti ha richiamato il contesto in cui si colloca il centro commerciale, le difficoltà che la struttura sta attraversando nel mantenere attive le attività presenti.

Nel suo intervento, il consigliere ha sottolineato come l’area si trovi in una zona periferica della città, priva di grandi strutture alberghiere, e come l’idea prospettata sia quella di una struttura “smart”, innovativa e autonoma, pensata per chi si sposta per lavoro o per i giovani che frequentano il centro sportivo del Bione, indicato come polo di interesse. “Riteniamo quindi che valga la pena considerare questa osservazione nonostante le prescrizioni che sono state dette perché, data anche la necessità di strutture alberghiere in città. Questa può essere un’opportunità”, ha concluso. Al termine dell’intervento è stato ricordato che l’emendamento aveva ricevuto parere tecnico favorevole.

In merito all’emendamento, il consigliere Corrado Valsecchi (Orizzonte per Lecco) ha definito “ragionevoli” le considerazioni espresse, osservando come Le Piazze sia stato il primo centro commerciale sorto in città e oggi quello che soffre maggiormente dal punto di vista commerciale: “Quindi o decidiamo di abbandonarlo a se stesso o decidiamo di rivalorizzarlo e secondo me abbandonare le cose a se stesse è sempre un pessimo affare”.

Nicolò Paidelli (PD) in fase di dichiarazione di voto ha annunciato l’astensione della maggioranza sull’emendamento presentato dal gruppo Fratelli d’Italia. Esaurite le dichiarazioni, il Consiglio è passato al voto con approvazione dell’emendamento.

Successivamente, la controdeduzione così emendata ha ottenuto il via libera unanime dell’aula, chiudendo uno dei passaggi più significativi della seduta consiliare di venerdì dedicata al Pgt.