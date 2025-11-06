Pgt: chiusa la fase delle osservazioni alla variante, 230 contributi

Entro 90 giorni il Consiglio Comunale sarà chiamato ad esaminare e decidere in merito a tutte le osservazioni

LECCO – Si è conclusa lo scorso lunedì, 3 novembre, la fase di raccolta delle osservazioni relative alla Variante generale al Piano di Governo del Territorio (PGT) di Lecco, adottata dal Consiglio Comunale con apposita delibera lo scorso 28 luglio.

In totale, fanno sapere da Palazzo Bovara, sono state 230 le osservazioni pervenute, presentate da cittadini, associazioni e imprese del territorio, a testimonianza di un ampio interesse e partecipazione della comunità al processo di pianificazione urbanistica della città. Il Piano di Governo del Territorio (Pgt) è il principale strumento urbanistico attraverso il quale ogni Comune definisce l’assetto del proprio territorio individuando le prospettive di sviluppo delle attività urbanistiche, edilizie, economiche e sociali.

Ora, come previsto dalla normativa, entro novanta giorni dalla scadenza del termine il Consiglio Comunale sarà chiamato ad esaminare e decidere in merito a tutte le osservazioni ricevute. In questa fase potranno essere apportate modifiche agli atti del PGT, in conseguenza dell’eventuale accoglimento delle osservazioni o del recepimento di prescrizioni provinciali o regionali. Durante il consiglio comunale di fine luglio l’assessore all’Urbanistica Giuseppe Rusconi aveva annunciato anche una serie di commissioni (a porte chiuse) sulle osservazioni pervenute, che saranno poi successivamente presentate pubblicamente.

Al termine dell’iter (febbraio 2026) il Consiglio procederà con l’approvazione definitiva della Variante generale al PGT, che diventerà efficace con la pubblicazione dell’avviso di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Con questa tappa, Lecco si avvicina al completamento di un percorso di revisione strategica del proprio strumento urbanistico, destinato a definire gli indirizzi di sviluppo e trasformazione urbana per i prossimi anni.