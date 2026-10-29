Piani d’Erna, prorogata la chiusura della funivia: impianto fermo fino al 13 novembre

La chiusura prolungata per via dei lavori in corso

Garantite le corse per gli esercenti

LECCO – La chiusura temporanea della funivia per i Piani d’Erna sarà prolungata fino a venerdì 13 novembre compreso. La decisione è stata presa in prossimità della prevista riapertura del servizio, inizialmente prevista per il 31 ottobre, dopo una verifica dello stato di avanzamento dei lavori da parte della direzione lavori e dell’impresa esecutrice, in accordo con il gestore dell’impianto (ITB).

La necessità di estendere lo stop è legata al proseguimento delle attività di cantiere che stanno interessando le stazioni di partenza e arrivo, a valle e a monte. “L’obiettivo – fanno sapere da Palazzo Bovara – è garantire adeguate condizioni di sicurezza durante le lavorazioni ed evitare possibili interferenze tra le operazioni in corso e l’esercizio della funivia. Durante il periodo di chiusura saranno comunque garantite le corse delle 8 e delle 17, dal lunedì al venerdì, riservate agli esercenti“.