Piani d’Erna protagonisti: tappa lecchese del progetto Cuori Olimpici

L’iniziativa si è svolta sabato all’interno dell’iniziativa “Lecco – Ama la Montagna” che ha proposto diverse attività

L’assessore Mazzali: “La tappa lecchese è altamente simbolica: celebra l’anima montana della Lombardia in un luogo straordinario”

LECCO – Ai Piani d’Erna si è respirata un’aria di festa e partecipazione che ha confermato il legame profondo tra la montagna e la comunità lombarda. L’iniziativa “Lecco – Ama la Montagna” ha accolto oggi pomeriggio l’ottava tappa del progetto “Cuori Olimpici”, promosso da Regione Lombardia per accompagnare cittadini e territori verso le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Un appuntamento dal valore speciale, arricchito dalla celebrazione del centenario della croce del Resegone, simbolo caro ai lecchesi e punto di riferimento per generazioni di escursionisti. La giornata ha offerto un ricco programma di attività: trekking guidati lungo i sentieri dei Piani d’Erna, percorsi di trail running, laboratori tematici, degustazioni di prodotti tipici con vista sulle vette, musica dal vivo e iniziative inclusive pensate anche per le persone con disabilità.

“Già lo raccontavano i dati del nostro Osservatorio regionale per il Turismo, ma oggi lo abbiamo vissuto con i nostri occhi: tantissime persone coinvolte in una vasta gamma di esperienze in montagna, che oggi ha mostrato i suoi molteplici volti, natura, sport, cibo, tradizione e comunità inclusiva”, ha commentato Barbara Mazzali, Assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, nonché ideatrice del progetto.

La risposta del pubblico conferma un trend positivo. Secondo i dati diffusi, il Ferragosto 2025 ha fatto registrare un tasso medio di occupazione alberghiera dell’85%, con Lecchese, Alto Lago di Como e Valtellina tra le mete più scelte dai turisti. “Segno evidente che le nostre montagne sono ormai una destinazione privilegiata, anche d’estate”, ha sottolineato Mazzali.

All’inaugurazione hanno preso parte anche il sottosegretario regionale Mauro Piazza, il consigliere regionale Giacomo Zamperini, il vice presidente della Provincia di Lecco Mattia Micheli, il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, l’assessore comunale all’Attrattività Territoriale Giovanni Cattaneo e il campione di Bike Trial Vittorio Brumotti, che ha portato la sua energia tra sportivi e famiglie. “Brumotti incarna alla perfezione lo spirito olimpico che vogliamo trasmettere con questo progetto: energia, passione, sfida. Valori che si sposano perfettamente con l’amore per la montagna, da vivere però sempre con consapevolezza, sicurezza e rispetto”, ha aggiunto l’assessore Mazzali.

La tappa lecchese, ha rimarcato l’assessore, “è altamente simbolica: celebra l’anima montana della Lombardia in un luogo straordinario come i Piani d’Erna, accessibile a tutti e ideale per una giornata all’insegna del benessere e del paesaggio”. L’obiettivo dichiarato è quello di trasmettere alle nuove generazioni il valore del patrimonio naturale lombardo, facendone un volano culturale ed economico.

Il progetto “Cuori Olimpici”, sostenuto con un investimento regionale di 480.000 euro, attraverserà tutte le 12 province lombarde con eventi esperienziali che culmineranno a dicembre 2025. Un percorso che mira a promuovere identità e tradizioni locali in vista dei Giochi Olimpici Invernali 2026 e a costruire un racconto condiviso del turismo lombardo. “Un’opportunità, per cittadini e non, di vivere esperienze all’aria aperta e scoprire il territorio in un connubio perfetto tra turismo, sport, cultura ed enogastronomia, in perfetto ‘Lombardia Style’”, ha concluso Mazzali.

Le prossime tappe porteranno i “Cuori Olimpici” a Monza, dal 4 al 7 settembre, con il “Monza Fuori GP” in occasione del Gran Premio di Formula 1. Poi sarà la volta di Bergamo, il 20 e 21 settembre, con i “Millegradini”, una camminata culturale attraverso Città Alta e Città Bassa. A seguire Sondrio, dal 7 al 9 novembre, con il “Wine trail family” tra degustazioni, laboratori, street food e passeggiate sostenibili. Gran finale a Como, il 7 dicembre, con la “Lake Como Half Marathon”, manifestazione podistica di carattere agonistico e non agonistico inserita nel calendario FIDAL.