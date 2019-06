Piani Resinelli. Per il periodo estivo apre l’ufficio turistico

Nella giornata di ieri, 22 giugno, ha aperto l’ufficio turistico

A breve verrà reso noto il calendario degli eventi

PIANI RESINELLI – Apertura dell’ufficio turistico ai Piani Resinelli, sabato 22 giugno, presso lo stabile “Cereghini”.

Fino a domenica 28 luglio l’ufficio turistico rimarrà aperto tutti sabati e le domeniche dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.

Nel periodo dal 29 luglio al 18 agosto l’ufficio turistico rimarrà aperto tutti i giorni. Rimarrà aperto nel weekend del 24 e 25 agosto.

Nei mesi di luglio e agosto verrà ospitata la guardia medica. Le date e gli orari verranno comunicati al più presto.

Come gli scorsi anni, il gruppo degli amministratori dei quattro Comuni in collaborazione con la Comunità Montana sta stilando un calendario di appuntamenti: incontri con autori, serate musicali, iniziative per bambini e famiglie. Nel calendario verranno inserite anche le proposte degli esercenti.

Tutte le informazioni alla pagina Facebook dell’ufficio turistico e sul sito della Resinelli Turismo.