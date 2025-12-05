Piano Rioni, appaltati i lavori di riqualificazione urbana

L’appalto relativo ai lavori di riqualificazione urbana previsti dal Piano Rioni è stato ufficialmente aggiudicato all’impresa Fratelli Bianchi Srl di Lecco

LECCO – Il Comune di Lecco ha compiuto un nuovo passo significativo nel percorso di valorizzazione dei quartieri cittadini. Con la determinazione dirigenziale del 5 dicembre 2025, l’appalto relativo ai lavori di riqualificazione urbana previsti dal Piano Rioni è stato ufficialmente aggiudicato all’impresa Fratelli Bianchi Srl di Lecco. L’azienda, invitata alla procedura negoziata tramite la piattaforma regionale Sintel insieme ad altri quattro operatori economici, ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio del minor prezzo.

L’appalto prevede l’esecuzione delle opere per un importo pari a 402.465,82 euro, ai quali si aggiungono gli oneri della sicurezza pari a 9.241,40 euro, non soggetti a ribasso, oltre all’IVA. L’intervento rientra nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025–2027 e comprende lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione di strade, marciapiedi, spazi pubblici e percorsi pedonali, con l’obiettivo di migliorare il decoro urbano e l’accessibilità complessiva degli spazi nei rioni cittadini.

La procedura di gara, avviata il 17 novembre 2025, ha visto la partecipazione di tutte le imprese invitate. La soglia di anomalia determinata in base al nuovo Codice dei Contratti ha comportato l’esclusione automatica di una delle offerte, mentre la proposta della Fratelli Bianchi Srl, con un ribasso del 5,50%, è risultata la migliore. Le verifiche effettuate tramite il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico hanno confermato la regolarità dei requisiti dell’impresa aggiudicataria.