Piazza Garibaldi, l’ex Banca verso la rinascita? Trattative in corso

Nei mesi scorsi diversi incontri tra il Comune, l’attuale proprietà e il potenziale acquirente, un fondo privato

Nell’ex banca forse sorgerà un albergo di alto livello

LECCO – Lo storico edificio dell’ex Banca Popolare di Lecco, in piazza Garibaldi, potrebbe presto avviarsi verso una nuova vita. La trattativa per la sua cessione è ancora in corso e al momento non vi è certezza che la vendita sia già stata conclusa (né se riguardi l’acquisizione della società Lariana o soltanto dell’immobile). Si tratta infatti di una negoziazione tra privati, di cui l’amministrazione comunale segue con attenzione gli sviluppi.

Incontri tra amministrazione e investitori

Nei mesi scorsi si sono svolti diversi incontri tra Comune, attuale proprietà e potenziale acquirente, un fondo privato di caratura internazionale. Sul tavolo, oltre all’aspetto commerciale della trattativa, anche la conformità urbanistica: l’edificio deve infatti rientrare negli indirizzi previsti dall’attuale e dal futuro Piano di Governo del Territorio.

Le funzioni ipotizzate per il rilancio dell’immobile sono diverse: commerciale, residenziale o alberghiera. L’opzione più concreta al momento sembrerebbe quella di un albergo di alto livello nel cuore della città.

Un nuovo hotel in centro?

Il Comune, pur non entrando nel merito della trattativa, sottolinea che il proprio ruolo è quello di garantire l’interesse pubblico. Un nuovo albergo centrale avrebbe infatti importanti ricadute sul tessuto sociale ed economico lecchese, ma occorre valutare con attenzione la sua convivenza con la vita culturale, sportiva e sociale che anima le piazze della città.

Per questo, al potenziale acquirente è stato chiesto di considerare non solo la funzionalità turistica e commerciale dell’edificio, ma anche il suo inserimento armonico nel contesto urbano, con un ridisegno degli spazi e delle funzioni che rispetti le esigenze della comunità.

Una svolta attesa da anni

Se la trattativa andrà in porto, l’ex sede della Banca Popolare di Lecco potrebbe così trasformarsi in un punto nevralgico per l’ospitalità e il rilancio dell’area centrale. Per ora resta l’attesa, ma in piazza Garibaldi qualcosa sembra finalmente muoversi.