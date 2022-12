Picco Lecco in A2, 180 mila euro per aumentare la capienza del Bione

Il palazzetto potrà così ospitare la serie A2 di pallavolo in cui milita la Picco Lecco

L’assessore Sacchi: “Speriamo che il Bione possa ospitare in futuro altre realtà sportive lecchesi di primaria categoria”

LECCO – Il Palazzetto del Bione si ‘rifà il look’ per ospitare al meglio le partite di pallavolo della serie A2 in cui milita la Picco Lecco. Tra i principali interventi previsti, l’aumento della capienza del pubblico del palazzetto che passerà dai 348 attuali posti a 512. Ma si provvederà a sostituire anche l’impianto luci.

A darne annuncio l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Lecco Maria Sacchi: “Si tratta di una serie di interventi necessari e conseguenti al passaggio di categoria della locale squadra di pallavolo – spiega – per quanto riguarda l’iter, è stato già approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dopo di che si dovrà attendere il parere della commissione vigilanza, fissata per il prossimo 12 dicembre. Se lo stesso sarà favorevole seguiranno gli step di progettazione definitiva-esecutiva necessaria per la realizzazione dei lavori”. Se tutto procede regolarmente, saranno affidati per l’inizio del 2023.

180 mila euro il costo degli interventi, tutti richiesti dalle norme sportive di settore, che prevedono come detto un intervento di ‘relamping’ dell’impianto luci del palazzetto nel quale verranno sostituite le lampade esistenti a led con nuovi corpi illuminanti, sempre a led, ma più potenti, in grado di fornire i 700 lux medi richiesti dagli specifici regolamenti sportivi.

L’ampliamento della capienza del palazzetto sarà possibile grazie all’installazione di una tribuna telescopica retrattile metallica da 170 posti che sarà posizionata sul lato corto ‘verso sud’ del palazzetto. “All’interno della tribuna esistente – ha spiegato l’assessore – verrà poi ricavata in posizione centrale una piccola pedana che fungerà da postazione per gli operatori delle riprese televisive. L’ingombro andrà a sottrarre sei sedute alla capienza attuale della tribuna che passerà così da 348 a 342 posti”.

Tra gli altri interventi, la fornitura e posa di una serie di blocchi componibili da posizionare tra la nuova tribuna telescopica e l’area di gioco che serviranno a separare le aree e i percorsi di uscita fra spettatori e atleti e la fornitura e posa sulle vetrate esistenti di tende filtranti.

“Ringraziamo l’amministrazione comunale per aver soddisfatto le richieste della Lega di Pallavolo – le parole del presidente della Picco Lecco Dario Righetti – questi interventi miglioreranno non solo la capienza del palazzetto ma anche la sua sicurezza”.

Soddisfatto l’assessore Sacchi, che commenta: “L’intervento è stato accolto in modo favorevole da tutto il consiglio comunale con la variazione di bilancio, ciò dimostra attenzione al mondo sportivo cittadino. In questo modo andremo a migliorare il nostro palazzetto sportivo del Bione, che speriamo possa ospitare in futuro oltre alla Picco Lecco altre realtà sportive lecchesi di primaria categoria”.