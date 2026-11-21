Il progetto ‘Piccola Revolution: Spazio in movimento’ è finanziato da Fondazione Cariplo

Ad occuparsene la società Sagest, già concessionaria degli spazi dell’ex scalo ferroviario merci

LECCO – Prosegue il percorso di valorizzazione dell’ex Piccola Velocità di Lecco. Il Comune ha impegnato 67.669,80 euro a favore di S.A.GEST, società concessionaria degli spazi, per le attività di avviamento culturale e community management previste dal progetto “Piccola Revolution: Spazio in movimento”, finanziato da Fondazione Cariplo nell’ambito del bando “Luoghi da rigenerare”.

La spesa è stata formalizzata con apposita determinazione del 19 novembre. Le risorse, comprensive di Iva, provengono dal finanziamento Cariplo e saranno distribuite tra il 2026, per 67.410 euro, e il 2027, per i restanti 259,80 euro.

Il progetto “Piccola Revolution”, per il quale Fondazione Cariplo ha concesso un contributo complessivo di 390 mila euro, punta a trasformare La Piccola in uno spazio culturale vivo e integrato, capace di mettere in rete istituzioni, operatori culturali e cittadini, favorendo nuove forme di produzione e partecipazione culturale.

In questo percorso assume un ruolo centrale la figura del community manager, chiamata a costruire e valorizzare le relazioni con il territorio e a contribuire alla gestione sostenibile degli spazi. Sagest, già individuata come partner del progetto e concessionaria delle tre aree dell’immobile comunale – stecca Nord, stecca Sud e area esterna di pertinenza – si occuperà in particolare dell’avvio culturale della stecca Nord.

Tra le attività previste figurano la definizione delle tariffe, la programmazione culturale e la costruzione di rapporti con gli stakeholder, in collaborazione con Itinerari Paralleli, partner che ha già seguito il percorso di formazione e accompagnamento per la creazione del modello di gestione. Sono inoltre previsti momenti formativi dedicati ai processi e agli strumenti di coinvolgimento della comunità, oltre alla partecipazione alle cabine di regia del progetto.

Il contratto definitivo di concessione tra Comune e Sagest è stato sottoscritto lo scorso 25 settembre, dopo un iter che aveva richiesto una revisione del progetto in seguito alle osservazioni della Soprintendenza e una successiva autorizzazione.

L’impegno appena approvato riguarda la quota residua delle risorse Cariplo destinate alle attività di community management, inizialmente quantificate in 70 mila euro. Un ulteriore tassello, dunque, nel percorso di rigenerazione dell’ex area ferroviaria, con l’obiettivo di farne un nuovo punto di riferimento per la vita culturale e sociale della città.