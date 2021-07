Proseguono i lavori, entra nel vivo la riqualificazione dell’area

230 nuovi posti auto e modifiche importanti a tutta la viabilità della zona

LECCO – Sarà una vera e propria rivoluzione quella che si appresta a vivere l’area della Piccola con la fase 1 del progetto che prevede l’intera riqualificazione dell’area. Nelle scorse settimane è stato chiuso il parcheggio e Linee Lecco, incaricata dei lavori, si è messa subito all’opera per la realizzazione del nuovo parcheggio che conterà circa 230 posti.

Il cronoprogramma prevede entro la fine di agosto la realizzazione di una nuova rotonda (30 metri di diametro) tra via Amendola e via Digione. Contestualmente via Digione (oggi a senso unico) diventerà a doppio senso di circolazione, mentre il comune per agevolare i flussi realizzerà una nuova rotonda all’incrocio con viale Dante, via Marco D’Oggiono e via Digione.

Il direttore di Linee Lecco Salvatore Cappello e l’amministratore unico Mauro Frigerio hanno fatto il punto sui lavori di competenza dell’azienda: nuovo parcheggio, che a meno di imprevisti sarà ultimato per fine novembre, e nuova rotonda in via Amendola.

“Per quanto riguarda la nuova rotonda, in un primo momento, si era preventivato di chiudere in agosto il tratto di via Amendola tra largo Caleotto e via Digione, stiamo studiando la possibilità di scongiurare la chiusura con l’allestimento di una viabilità alternativa. Se proprio saremo costretti a chiudere sarà comunque solo nel periodo di agosto per ridurre al minimo i disagi – ha chiarito Frigerio -. Per quanto riguarda il parcheggio sono stati fatti dei carotaggi per eseguire uno sbancamento che elimini parte del dislivello con via Amendola e non sono state trovate sostanze inquinanti”.

Una curiosità, invece, è che sono stati trovati dei binari sotterrati risalenti al 1886. Trovati anche dei cavi elettrici per cui sarà necessario attendere l’intervento di Enel per lo spostamento: “Verso la fine di novembre, a meno di imprevisti, riusciremo a restituire il parcheggio alla città. Stiamo correndo il più possibile per renderlo fruibile in vista del periodo natalizio”.

Sarà un parcheggio innovativo che prevede anche corsie telepass e tutte le ultime tecnologie anche per quanto riguarda le modalità di pagamento: “Anche sul fronte tariffe con il comune, magari attraverso abbonamenti, si cercherà di andare incontro alle esigenze del vicino Politecnico e dei pendolari”.

Il parcheggio della Piccola, quindi, diventerà strategico per un discorso più ampio di parcheggi al di fuori del centro città vero e proprio: “Proprio per il periodo natalizio l’idea è quella di mettere a disposizione dei cittadini una navetta gratuita che farà la spola per mettere in collegamento il parcheggio della Ventina a Pescarenico, oggi ancora sottoutilizzato, il parcheggio della Piccola e la stazione. Il tutto per favorire un cambiamento nelle abitudini delle persone che avranno la possibilità di raggiungere il centro città con mezzi alternativi”.