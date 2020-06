Piedibus, giovedì la cerimonia di fine anno scolastico

Nell’occasione verrà estratto il vincitore dell’iniziativa “Caccia alla tua città”

L’assessore Dossi: “Felice del fatto che ci sia la possibilità, anche se in forma più contenuta, di celebrare l’importanza del servizio Piedibus”

LECCO – Giovedì 25 giugno alle 10 presso il palazzo comunale di Lecco si terrà la cerimonia di fine anno scolastico con il saluto ad una rappresentanza di bambini e accompagnatori del servizio Piedibus.

Durante la cerimonia sarà estratto il vincitore dell’iniziativa “Caccia alla tua città”, promossa dal progetto Piedibus dell’assessorato all’ambiente e ai trasporti del Comune di Lecco e organizzato dalla Cooperativa Eco86, con la finalità di scoprire luoghi curiosi o simbolici dei quartieri dalla città di Lecco.

Sono in programma inoltre quattro appuntamenti al parco per il ritiro delle mascherine e le iscrizioni 2020-2021 al servizio Piedibus per i bambini e gli accompagnatori: gli operatori del servizio Piedibus saranno presenti dalle 15 alle 17, lunedì 29 giugno al parco di Villa Eremo, martedì 30 giugno al parco di Villa Gomes, mercoledì 1 luglio al parco di via Cavalesine e giovedì 2 luglio al parco Belgioioso.

Le mascherine possono essere ritirate anche tutti i martedì dalle 9 alle 13 presso la segreteria del Piedibus in via Cairoli 67 a Lecco.

“Sono felice del fatto che ci sia la possibilità, anche se in forma più contenuta, di celebrare l’importanza del servizio Piedibus – sottolinea l’assessore all’ambiente e ai trasporti Alessio Dossi – che ritengo possa crescere ed essere sempre più importante in futuro, mettendo in primo piano una mobilità sostenibile e sicura”.