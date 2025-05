Pietre Miliari, sistemate le due presenti nel rione di Olate

Continua il progetto promosso dall’architetto Paolo Colombo in collaborazione con Lecconotizie.com

In fase di completamento anche il recupero della pietra miliare, situata nella piccola piazza di San Giovanni alla Castagna

LECCO – Prosegue il recupero delle pietre miliari in città, grazie al progetto avviato lo scorso aprile dal giovane architetto Paolo Colombo in collaborazione con Lecconotizie.com.

Dopo gli interventi sulla pietra miliare di Bonacina, situata in via allo Zucco all’incrocio con via Cernaia (vedi articolo), e su quella in piazza Felice Cavallotti, nel rione di San Giovanni, all’intersezione con via Partigiani (vedi articolo), il progetto ha compiuto nuovi passi avanti.

La scorsa settimana, infatti, sono state restaurate altre due pietre miliari: entrambe si trovano all’incrocio tra via Caldone e via Marsala, nel rione di Olate. Una è collocata sul muro perimetrale della Casa di Lucia, l’altra, quasi speculare, si trova sul lato opposto della strada.

È in fase di completamento anche il recupero di una terza pietra miliare, situata nella piccola piazza di San Giovanni alla Castagna, punto di confluenza tra le vie IX Febbraio, Partigiani e Pietro Micca.

Il progetto continua dunque a restituire valore e visibilità a questi preziosi segni della storia cittadina, spesso dimenticati ma carichi di significato. I prossimi interventi sono già in programma, a testimonianza di un’iniziativa che unisce memoria, cura e senso di appartenenza.