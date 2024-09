Pigiama Run. Anche a Lecco la corsa per aiutare i bimbi malati di tumore

Appuntamento a venerdì 20 settembre dalle 18 presso la zona Palataurus

L’organizzazione invita tutti a indossare il pigiama per esprimere solidarietà a chi è costretto a lunghe degenze ospedaliere

LECCO – Ritorna la corsa “Pigiama Run“, l’evento storico organizzato dalla LILT nella lotta contro i tumori pediatrici. In questa edizione, la LILT Associazione Provinciale di Lecco APS partecipa per il secondo anno consecutivo all’iniziativa, patrocinata dai Comuni di Lecco, Merate, Casatenovo, Missaglia e Primaluna. L’appuntamento è per venerdì 20 settembre alle ore 18 con partenza alle ore 19 presso la zona Palataurus e con l’arrivo a Lecco in Piazza Garibaldi. Il percorso si snoda lungo la ciclopedonale del lago e attraversa i luoghi manzoniani di Pescarenico.

Nel mese del Gold Ribbon, dedicato alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici, l’appuntamento, ha come obiettivo il sostegno a progetti per i bambini malati di tumore e le loro famiglie. Un aiuto che giungerà loro grazie alla capillare rete di LILT su tutto il territorio nazionale. Anno dopo anno, il successo dell’iniziativa ha infatti raccolto l’adesione di molte LILT della penisola, trasformando l’appuntamento in un importante momento nazionale di raccolta fondi, attraverso le iscrizioni di quanti vi partecipano.

La LILT Provinciale di Lecco con la raccolta fondi dell’iniziativa vuole contribuire alla riqualificazione di un’area del reparto di Pediatria dell’Ospedale di Merate dedicata alle Cure Palliative Pediatriche per tutta la Provincia di Lecco. L’obiettivo di questa attività è la presa in carico globale del bambino affetto da malattia inguaribile ad alta complessità e della sua famiglia, per cercare di garantire loro la miglior qualità di vita possibile.

L’approccio non si limita infatti all’aspetto sanitario ma comprende anche quello sociale, psicologico, spirituale e include la cura dell’intero nucleo familiare. Per fare questo sono previste cure domiciliari nell’ambito della rete di cure palliative sviluppata dal DIFRA. Quando si rende necessario, sono previste anche visite e prestazioni ospedaliere.

Per rendere quindi l’ambiente ospedaliero familiare e adeguato all’accoglienza di questi pazienti è stato predisposto un progetto di riqualificazione di un’area del reparto di Pediatria di Merate, come comunicato dalla Dott.ssa Francesca Cortinovis, Responsabile Struttura Semplice “Cronicità, Terapia del dolore e Cure Palliative Pediatriche” Endocrinologia pediatrica SC Pediatria Merate.

“Nell’edizione 2023 del Pigiama Run– afferma Silvia Villa, Presidente LILT Provinciale Lecco – i fondi raccolti, pari a 10mila euro sono stati interamente destinati a questa iniziativa. Quest’anno ci auguriamo di raggiungere un risultato ancora più soddisfacente”.

Per tutti è possibile partecipare all’iniziativa in modalità “Anywhere”, camminando o correndo dove si desidera. Gli iscritti alla corsa riceveranno il pettorale in versione digitale e, al termine dell’evento, l’attestato di partecipazione. A disposizione il pacco gara omaggio con la sacca ufficiale della manifestazione, il pettorale stampato e gli omaggi degli sponsor tecnici, da ritirare nei village o con eventuale ricezione a domicilio, con un piccolo costo aggiuntivo.

La LILT Provinciale di Lecco ringrazia gli sponsor locali che contribuiscono all’iniziativa e tutti i partecipanti, e garantisce la massima informazione sui risultati raggiunti per questa lodevole iniziativa.

Per l’iscrizione è possibile consultare questo sito