Evento il 2 dicembre in Officina Badoni

Gerosa (Cgil): “Ricordarlo a cent’anni dalla nascita significa per noi riaffermare valori oggi più attuali che mai”

LECCO – Lecco si prepara a ricordare Pio Galli nel centenario della sua nascita con l’iniziativa “Pio Galli. Una vita spesa per affermare il valore del lavoro”, in programma mercoledì 2 dicembre alle 9.30 all’Officina Badoni, in corso Matteotti 7.

L’appuntamento, promosso dalla CGIL Lecco e dall’Associazione Pio Galli, vuole rendere omaggio a una figura che ha segnato profondamente la storia del movimento operaio, ma anche riportare al centro del dibattito i valori e le battaglie che hanno accompagnato il suo percorso: la dignità del lavoro, la partecipazione e la tutela dei diritti.

“Pio Galli è una delle figure più alte che la nostra città abbia dato al movimento dei lavoratori”, ha sottolineato Fabio Gerosa, segretario generale della CGIL Lecco. “Lecchese, cresciuto nelle fabbriche del territorio, ha guidato la FIOM nazionale come segretario generale dal 1977 al 1985, in anni decisivi per i diritti, la democrazia nei luoghi di lavoro e la dignità di chi lavora”.

Gerosa ha quindi richiamato l’attualità dell’eredità lasciata dal sindacalista: “Ricordarlo a cent’anni dalla nascita significa per noi riaffermare valori oggi più attuali che mai: il lavoro come fondamento della Costituzione e della cittadinanza, la partecipazione, la solidarietà, l’unità del mondo del lavoro. In una fase segnata da precarietà, salari bassi e insicurezza, la sua lezione continua a parlarci”.

Un ricordo che guarda al passato, ma soprattutto al presente. “Il 2 dicembre celebreremo una memoria storica di Lecco e della lotta sindacale, ma non vogliamo usare la memoria come specchietto retrovisore, bensì come modalità in più per trovare una risposta al presente”, ha aggiunto Pinuccia Cogliardi dello SPI CGIL Lecco.

Anche la scelta della sede non è casuale. “Non a caso abbiamo scelto l’Officina Badoni: un luogo simbolo della storia industriale e operaia di Lecco, oggi restituito alla città, dove la memoria del lavoro incontra il futuro”, ha spiegato Ivan Martoriano, segretario FIOM CGIL. “Pio Galli ha contribuito a costruire un modello sindacale basato sulla partecipazione dei lavoratori nelle discussioni che li riguardano. Ogni giorno ci ricorda che un diritto non è tale se non è esigibile. Speriamo resti un riferimento anche per il futuro”.

La vita di Pio Galli, dalla Resistenza alle fabbriche

Nato ad Annone di Brianza il 1° febbraio 1926, Pio Galli arrivò giovanissimo a Lecco, nel quartiere di Rancio. Dopo aver partecipato alla Resistenza nelle formazioni garibaldine, nel 1946 entrò nello stabilimento del Caleotto, dove iniziò il suo percorso da operaio metalmeccanico e maturò l’impegno nelle battaglie per condizioni di lavoro più sicure e dignitose.

Eletto nella Commissione interna della fabbrica, nel 1953 fu licenziato insieme ad altri rappresentanti sindacali. Da quel momento proseguì la sua attività nel sindacato: fu segretario provinciale della FIOM e segretario generale della Camera del Lavoro di Lecco, per poi dirigere la FIOM di Brescia e approdare alla segreteria nazionale.

Dal 1977 al 1985 guidò la FIOM-CGIL nazionale, diventando uno dei protagonisti delle grandi stagioni di mobilitazione dei metalmeccanici e della costruzione della Federazione lavoratori metalmeccanici (FLM). Nel 1985 venne eletto consigliere regionale in Lombardia, incarico che ricoprì fino al 1990. Morì a Lecco il 12 dicembre 2011, a 85 anni.

Gli ospiti dell’iniziativa

Ad aprire la mattinata saranno Fabio Gerosa, segretario generale della CGIL Lecco, e Dario Pirovano, dell’Associazione Pio Galli.

Sono previsti gli interventi di Mattia Gambilonghi della Fondazione Di Vittorio, Stefano Landini della segreteria nazionale SPI, Michele De Palma della segreteria nazionale CGIL e Valentina Cappelletti, segretaria generale della CGIL Lombardia.

L’incontro sarà quindi un’occasione per ripercorrere la storia di Pio Galli e riflettere sul significato del suo impegno in una fase in cui il mondo del lavoro continua a confrontarsi con precarietà, salari e nuove sfide per la tutela dei diritti.