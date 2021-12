Pista di ghiaccio, a Capodanno si pattinerà anche dopo la mezzanotte

La Notte di San Silvestro, la pista di pattinaggio farà le “ore piccole”

Aperta fino a notte inoltrata per festeggiare il nuovo anno

LECCO – Le iniziative della Pista di Pattinaggio XXL di Lecco proseguono venerdì 31 dicembre per accogliere il 2022 in pista, pattinando fino a dopo la mezzanotte sul ghiaccio di piazza Garibaldi a Lecco.

“Dopo i festeggiamenti natalizi – racconta Michele Uga, direttore della Pista di Pattinaggio di piazza Garibaldi a Lecco – continuiamo a far divertire i lecchesi in tranquillità e, soprattutto, sicurezza. Non ci saranno festeggiamenti come gli anni passati, ma saluteremo il 2021 insieme sul ghiaccio della pista, restando aperti anche venerdì 31 dicembre dalle 10:30 fino a notte inoltrata”.

Prosegue inoltre l’orario del periodo festivo: dal 22 dicembre al 6 gennaio la Pista di Pattinaggio XXL è aperta tutti i giorni, con orario continuato, dalle 10:30 alle 23:00. Dopo l’assenza forzata del 2020, Lecco ritrova in piazza Garibaldi una nuova pista professionale e sicura.

“La struttura è di circa 800 metri quadri – aggiunge Uga – un centinaio in più rispetto a quella del 2019. Inoltre, per la prima volta, saremo in piazza Garibaldi per 79 giorni, fino al 6 febbraio 2022: quasi una settimana in più rispetto agli anni scorsi, senza considerare le estensioni di fine stagione”.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 328 676 7094 o scrivere a pistapattinaggio.lc@libero.it.