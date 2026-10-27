Più agenti e nuove telecamere: il piano del Comune per rafforzare la sicurezza

Concorso per ampliare l’organico della Polizia Locale, nuove telecamere nei rioni e interventi aggiuntivi con unità cinofile antidroga

In Consiglio Comunale l’assessore Caterisano è tornato anche sull’allarme proteste e sul panico scatenato dalle fake news di martedì scorso: “Evento nuovo che ci ha colto tutti impreparati, se ci sono state mancanze nella comunicazione me ne assumo la responsabilità”

LECCO – Più agenti di Polizia Locale, nuove telecamere nei rioni e interventi aggiuntivi sul territorio, anche con l’impiego di unità cinofile antidroga. Sono queste le principali azioni su cui sta lavorando l’amministrazione comunale di Lecco per rafforzare il presidio della città e affrontare le situazioni più critiche, in collaborazione con le forze dell’ordine.

A fare il punto è stato l’assessore alla Polizia Locale Marco Caterisano, intervenuto lunedì sera in consiglio comunale durante il question time che ha aperto la seduta, in risposta al consigliere Paolo Fiocchi (Gruppo Misto).

“Per quanto ci compete sulla sicurezza – ha dichiarato – stiamo lavorando per ampliare l’organico della Polizia Locale tramite concorso. Siamo in fase avanzata, spero di riuscire presto a dare il numero preciso di agenti nuovi che consentiranno di garantire maggiore presidio. Accanto a questo, abbiamo definito un progetto per l’installazione delle nuove telecamere di video sorveglianza nei rioni dove ci sono state segnalate situazioni critiche”.

Il potenziamento del personale rappresenta dunque uno dei punti centrali del programma dell’amministrazione Boscagli, insieme all’estensione della videosorveglianza nelle aree considerate più delicate. Un lavoro che, ha spiegato Caterisano, passa anche dalla capacità degli uffici comunali di intercettare risorse economiche attraverso bandi e finanziamenti.

“In questi quattro mesi sono stati intercettati contributi regionali per avere maggiore presidio sul territorio. Grazie ad un finanziamento di Regione Lombardia porteremo avanti 13 interventi con cani antidroga e altri 22 interventi di Polizia Locale aggiuntivi. Ai tavoli del Cosp, il comitato per l’ordine e la pubblica sicurezza, in Prefettura, portiamo segnalazioni ben precise, in questi mesi abbiamo fatto tanta attività preventiva, magari meno visibile per i cittadini ma comunque importante. Ringrazio comandante, uffici e agenti. Stiamo monitorando tante aree critiche e stiamo portando avanti monitoraggio completo della città”.

Nel corso del suo intervento, Caterisano è tornato anche sulla giornata di martedì scorso, quando Lecco era stata interessata da un imponente dispositivo di sicurezza in seguito all’allarme per possibili proteste e disordini, sulla scia di quanto accaduto a Milano.

Un episodio che, ha rimarcato l’assessore, ha colto tutti impreparati per la rapidità con cui si è sviluppata la situazione e per l’incertezza su ciò che sarebbe potuto effettivamente accadere. “L’evento di martedì è stato nuovo per tutti, non solo per il Comune. Tutto è degenerato in due giorni, c’è stato poco tempo per organizzarsi ed è stato anche difficile capire cosa dire – ha aggiunto, riferendosi alle critiche circa la mancata comunicazione sulla situazione da parte delle istituzioni – vista delicatezza del tema è stato deciso che il canale istituzionale anche per le comunicazioni fosse la Prefettura, se ci sono state mancanze a livello di comunicazione da parte del Comune me ne assumo completamente la responsabilità, perché seduto a quel tavolo c’ero io” ha concluso Caterisano.