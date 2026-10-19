Più controlli di Polizia locale nella provincia: “Garantire sicurezza e contrastare degrado”

Servizi straordinari e coordinati nei Comuni di Lecco, Valmadrera, Malgrate e Civate

Previsto anche un progetto con le associazioni di volontariato del Lecchese

LECCO – Regione Lombardia aumenta la sicurezza e sostiene servizi straordinari e coordinati di Polizia locale nei Comuni di Lecco, Valmadrera, Malgrate e Civate, oltre ad un progetto tra i vigili e il Terzo settore per attività di prossimità sul territorio. Con una delibera di Giunta, approvata su proposta dell’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa, si prevedono servizi integrati di sicurezza urbana della Polizia locale in tre Comuni della provincia di Lecco, oltre al capoluogo.

Inoltre, la Regione ha avviato un progetto di collaborazione tra Polizia locale e le associazioni del Terzo settore che coinvolge i Comuni di Lecco, Valmadrera, Malgrate, Civate e Oliveto Lario per presìdi di legalità nelle aree del lungolago e nelle aree lacustri dei territori coinvolti.

“Con queste nuove risorse regionali – ha spiegato l’assessore La Russa – rafforziamo la presenza della Polizia locale nella provincia di Lecco, sostenendo sia i servizi straordinari e coordinati di controllo, sia nuove forme di collaborazione con il Terzo settore. La collaborazione tra Comuni, agenti e associazioni di volontariato rappresenta un valore aggiunto per rendere più efficaci i controlli e assicurare una presenza costante e concreta, anche nelle aree del lungolago e nei territori affacciati sul lago”.

La finalità dell’accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e i Comuni di Lecco (capofila), Valmadrera, Malgrate e Civate prevede di rafforzare la presenza e la capacità operativa della Polizia locale attraverso servizi straordinari e coordinati di controllo del territorio, soprattutto in orari serali. L’obiettivo è sostenere e aumentare la presenza della Polizia locale nelle aree sensibili e rafforzare la capacità di prevenzione dei fenomeni di degrado e insicurezza urbana. Per le attività straordinarie sono stati stanziati 25.000 euro.

Prende il via un nuovo progetto di collaborazione tra Polizia locale e il Terzo settore per i Comuni di Lecco (capofila), Valmadrera, Malgrate, Civate e Oliveto Lario. Sono coinvolte le associazioni di volontariato dei Carabinieri (sezione di Lecco) e la Guardia Costiera ausiliaria (Regione Lombardia ODV), per servizi di prossimità sul territorio, con controlli congiunti e di supporto alla Polizia locale nelle aree del lungolago di Lecco e nelle aree lacustri di Valmadrera e Malgrate. Per l’iniziativa è previsto in contributo economico di 20.000 euro.

“La sicurezza urbana è una priorità che richiede presenza sul territorio, capacità di prevenzione e collaborazione concreta tra le istituzioni – dichiara il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza -. Con questo provvedimento sosteniamo un progetto che mette in rete quattro Comuni del Lecchese, promuovendo un modello operativo sovracomunale capace di coordinare le risorse della Polizia Locale e rendere più efficaci i controlli nelle zone maggiormente sensibili”.

Il progetto prevede circa 550 ore complessive di servizio straordinario e la realizzazione di circa 22 interventi operativi entro il 31 dicembre 2026. Le attività saranno svolte attraverso servizi coordinati tra i diversi Comandi, con l’impiego contemporaneo di almeno due pattuglie e il supporto di un’unità cinofila specializzata per il controllo delle aree individuate come maggiormente sensibili.

“Lecco, Valmadrera, Malgrate e Civate condividono un territorio caratterizzato da intensi flussi di traffico e continui spostamenti di cittadini. Le criticità non si fermano necessariamente ai confini amministrativi: per questo è importante favorire servizi coordinati tra i diversi Comandi di Polizia Locale. Lavorare insieme consente di organizzare meglio i controlli e di concentrare l’attenzione sui luoghi e sulle situazioni che richiedono maggiore presidio”, prosegue Piazza.

L’accordo nasce dalla proposta progettuale presentata dal Comune di Lecco il 30 settembre 2026 e successivamente accolta da Regione Lombardia. Gli interventi saranno realizzati a partire dall’adozione dell’impegno regionale di spesa e fino al 31 dicembre 2026.

“Con questa iniziativa Regione Lombardia conferma l’attenzione verso i territori e sostiene i Comuni che scelgono di collaborare per affrontare in modo coordinato le esigenze di sicurezza urbana e stradale – conclude il sottosegretario Mauro Piazza -. L’obiettivo è contribuire a una maggiore tutela degli spazi pubblici, rafforzare la prevenzione, aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini e garantire una presenza concreta e organizzata delle istituzioni sul territorio”.

“Mai come in questo momento è importante garantire un presidio di sicurezza nelle nostre città. In questi giorni abbiamo assistito a Milano a scene inaccettabili di violenza, odio e prevaricazione, che hanno coinvolto gruppi di giovanissimi, in larga parte di origine straniera – ha detto Giacomo Zamperini, Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia -. Anche a Lecco non possiamo sottovalutare il fenomeno “Maranza”: residenti e commercianti vanno tutelati da chi pensa di poter imporre le proprie regole attraverso l’aggressività e l’illegalità. Queste risorse rappresentano uno strumento in più per rafforzare la presenza della Polizia Locale, intensificare i controlli e intervenire con maggiore efficacia, anche nelle ore serali. Ringrazio l’Assessore Regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, per l’attenzione dimostrata verso i territori e per il sostegno concreto alle amministrazioni locali. La sicurezza si costruisce con la collaborazione tra istituzioni, la prevenzione e la certezza che chi viola le regole debba risponderne. Gli interventi potranno svolgersi anche nel tardo pomeriggio e nelle ore serali, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione, contrastare gli episodi di microcriminalità e migliorare la sicurezza stradale. Tra gli strumenti previsti rientra anche l’impiego dell’unità cinofila antidroga nell’ambito dei servizi programmati. Le attività saranno organizzate in raccordo con la Prefettura di Lecco, la Questura e le altre autorità competenti, così da favorire il coordinamento tra le Polizie Locali e le Forze dell’Ordine e concentrare gli interventi sulle esigenze prioritarie del territorio”.