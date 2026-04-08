Più risorse da Regione per gli impianti sportivi, opportunità per il territorio lecchese

Bando impianti sportivi: approvando un incremento della dotazione finanziaria di oltre 3,1 milioni di euro

“L’aumento delle risorse consentirà di finanziare un numero maggiore di interventi, sostenendo i Comuni e le realtà sportive”

LECCO – Regione Lombardia continua a investire in modo concreto nello sport e nelle infrastrutture locali, approvando un incremento della dotazione finanziaria di oltre 3,1 milioni di euro per la Linea 1 “Piccoli interventi” del Bando Impianti Sportivi 2025, portando la dotazione complessiva a oltre 12,3 milioni di euro. Le nuove risorse consentiranno di ampliare il numero degli interventi finanziabili, sostenendo progetti di messa in sicurezza, riqualificazione e valorizzazione degli impianti sportivi pubblici esistenti, con particolare attenzione ai Comuni e alle realtà locali.

“Si tratta di un segnale concreto di attenzione verso lo sport di prossimità e verso i nostri territori – dichiara il sottosegretario regionale Mauro Piazza –. L’aumento delle risorse consentirà di finanziare un numero maggiore di interventi, sostenendo i Comuni e le realtà sportive che rappresentano un presidio fondamentale per le nostre comunità, soprattutto per i più giovani. Per la provincia di Lecco questo provvedimento rappresenta un sostegno importante ai Comuni che, spesso con risorse limitate, garantiscono ogni giorno l’accesso a impianti utilizzati quotidianamente dai cittadini. Lo sport è un presidio sociale essenziale e Regione Lombardia continua a investire per rendere le strutture sempre più moderne, sicure e accessibili”.

Lo scorrimento della graduatoria potrà generare nuove opportunità per il territorio lecchese, con il possibile finanziamento dei Comuni di Dorio (189.750 euro) e Cassina Valsassina (80.000 euro). I dettagli sull’assegnazione dei contributi e sulle modalità di erogazione delle risorse saranno definiti con successivi atti dirigenziali.

“Continuiamo a lavorare – conclude Piazza – con un impegno chiaro: sostenere lo sport come leva di crescita sociale ed educativa, rafforzando infrastrutture moderne e sicure al servizio dei cittadini e delle comunità locali. un ringraziamento al sottosegretario con delega Sport e Giovani, Federica Picchi, per il supporto e l’impegno costante nello sviluppo dello sport nei territori locali”.